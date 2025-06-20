Valverde abre hoy sus piscinas de forma gratuita y León sus 3 instalaciones mañana

Valverde de la Virgen abre hoy sus piscinas municipales ubicadas en La Virgen del Camino de forma gratuita. Con Tardes Diver para los pequeños, agua caribeña, césped ultracuidado, wifi, sombra de brezo, cursillos para todas las edades, incluso bebés, y hasta una primera acampada, este municipio del alfoz inicia la temporada hasta mediados de septiembre en horario de 12.00 a 20.00 horas de lunes a viernes.

Por su parte, el Ayuntamiento de León procederá mañana a la apertura de las piscinas de verano del Hispánico, la Palomera y Sáenz de Miera hasta el 7 de septiembre. Durante los meses de junio y julio, las piscinas municipales tendrán un horario de 11.30 a 21.30 horas (los usuarios deberán abandonar el agua y las zonas verdes a las 21.00 horas). En el caso de agosto y septiembre el horario es de 11.30 a 21.00 horas (los usuarios deberán abandonar el agua y las zonas verdes a las 20.30 horas).

Los precios de las entradas no sufren variaciones y se mantienen igual que en temporadas anteriores. La general de adulto de 2,20 euros. La infantil, de 4 a 12 años, tiene un coste de 1,40 euros y los usuarios de 0 a 3 años pueden acceder gratis. Los bonos de adultos de 15 usos cuestan 26 € y los infantiles, 16,50. Existe también la posibilidad de sacar un abono para toda la temporada de verano cuyo importe es de 50 € para adultos y 35 el infantil. Para su primera expedición será necesario acudir a las oficinas de la Concejalía de Deportes, en el Estadio Reino de León. Las renovaciones pueden gestionarse en las taquillas de las piscinas.