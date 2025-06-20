¿Qué hacer hoy en León? Bailes latinos, zumba, talleres de relajación y deporte al aire libre

DONACIÓN DE SANGRE

Parque tecnológico. La unidad móvil se traslada al edificio usos comunes de 08.45 a 14.15 horas.

DEPORTE

Aire libre. Actividades gratuitas en parques y piscinas en verano. Las campañas «Deporte al aire libre» y «Salta & mójate» comienzan hoy y se prolongarán hasta el 29 de agosto, se desarrollará de lunes a viernes en los parques de La Candamia y de Eras de Renueva entre las 18.00 horas y las 21.00 horas. Se impartirán clases gratuitas, con acceso libre hasta completar aforo, de bailes latinos, zumba, yoga, tonificación, pilates, gimnasia de mantenimiento y talleres de relajación. Para las sesiones de yoga, pilates y taller de relajación, los usuarios deben llevar su propia toalla y esterilla.