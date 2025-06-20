Ni zona azul ni verde: la nueva señalización de tráfico en León es roja y esto es lo que significa

Nueva señalización horizontal de tráfico roja recientemente incorporada en Eras de Renueva, frente a la pérgola bioclimátiaca en construcción.DL

En la ciudad de León, la avenida de Reyes Leoneses ha estrenado un carril pintado de rojo, una medida que se suma a la regulación del tráfico y el estacionamiento en la capital leonesa. Esta iniciativa, enfocada en mejorar la movilidad urbana, prioriza el transporte público al reservar un carril exclusivo para autobuses. Junto con las ya conocidas líneas azul, verde y naranja de la Ordenanza Reguladora de Aparcamiento (ORA), la pintura roja marca un paso más hacia una ciudad más ordenada y sostenible. Pero, ¿qué significa cada color y cuánto cuesta aparcar en estas zonas?

El significado de los colores en la regulación del tráfico

León utiliza un sistema de colores para organizar el estacionamiento y la circulación, facilitando la convivencia entre vehículos privados, transporte público y residentes. Cada tonalidad tiene un propósito específico, y la reciente incorporación del rojo en la avenida de Reyes Leoneses junto a la pérgola bioclimátrica refuerza esta estrategia, puesto que en esta zona se ubicará un intercambiador de autobuses.

• Pintura roja (carril bus): la línea roja, recientemente aplicada en la avenida de Reyes Leoneses, señala un carril exclusivo para autobuses. Esta medida forma parte de un proyecto más amplio para fomentar el transporte público y reducir el uso del vehículo privado, mejorando la fluidez del tráfico en una zona de alta concurrencia, como el entorno del Auditorio, el Parador de San Marcos y la sede de la Junta de Castilla y León. Un carril de esta avenida se ha reservado para autobuses, complementando la creación de un intercambiador de transporte público con la pérgola financiada por fondos europeos Next Generation.

• Pintura azul (zona de rotación): Las zonas azules están diseñadas para promover la rotación de vehículos en áreas comerciales o de alta demanda. Estas plazas permiten estacionar por un máximo de 2 horas, ideales para quienes realizan gestiones rápidas o visitan comercios. En 2025, León cuenta con 3.074 plazas azules, representando el 67% de los ingresos de la ORA.

• Pintura verde (residentes): las zonas verdes son exclusivas para residentes empadronados en las áreas reguladas, como las calles próximas a Reyes Leoneses (Cruz Roja, Padre Isla, etc.). Estas plazas, que suman 1.747 en la ciudad, garantizan que los vecinos puedan aparcar cerca de sus hogares. En la intersección de Cruz Roja con Reyes Leoneses y Peregrinos, por ejemplo, se han habilitado 34 plazas verdes tras demandas vecinales.

• Pintura naranja (larga estancia): Las zonas naranjas están destinadas a estancias prolongadas, con un límite de 8 horas. Son ideales para quienes necesitan dejar su vehículo por periodos más largos, como trabajadores o visitantes de equipamientos públicos. En León, hay 1.216 plazas naranjas, con alta ocupación en áreas como San Pedro y la explanada de los Pendones Leoneses.

Operarios pintan el carril de rojo durante la noche.DL

Costes de la ORA en León: precios por colores

La ORA en León regula el estacionamiento en las zonas azul, verde y naranja con tarifas específicas, gestionadas por la empresa EULSA. A continuación, detallamos los costes actualizados para 2025, según información oficial disponible:

• Zona azul (rotación):

◦ Tiempo máximo: 2 horas.

◦ Tarifas: Los precios varían según el tiempo de estacionamiento. Por ejemplo, 1 hora cuesta aproximadamente 0,90 €, aunque se pueden adquirir fracciones intermedias por céntimos (mínimo 0,20 €).

◦ Pago: Se realiza mediante expendedores (sin devolución de cambio) o a través de la aplicación Telpark, que permite gestionar el tiempo y anular sanciones.

• Zona verde (residentes):

◦ Tiempo máximo: Sin límite para residentes con distintivo.

◦ Coste: Los residentes deben abonar 36,35 € al año por el distintivo, que se solicita en el Ayuntamiento o la Policía Local con el DNI, permiso de circulación y recibo del Impuesto Municipal de Vehículos.

◦ Requisitos: Estar empadronado en una calle regulada por la ORA y no tener multas de tráfico pendientes.

• Zona naranja (larga estancia):

◦ Tiempo máximo: 8 horas.

◦ Tarifas: Los precios son más económicos que en la zona azul, con fracciones de 0,05 €. Por ejemplo, 8 horas pueden costar alrededor de 2,50 €, aunque los valores exactos dependen del tiempo exacto de estacionamiento.

◦ Ubicaciones destacadas: Áreas como la explanada de los Pendones Leoneses, cerca de Reyes Leoneses, son muy demandadas.

Impacto de la pintura roja en la avenida de Reyes Leoneses

La implementación del carril rojo en la avenida de Reyes Leoneses responde a la necesidad de priorizar el transporte público en una zona clave de León. Este cambio, acompañado por la construcción de una pérgola bioclimática y sistemas digitales de información (como pantallas con horarios de autobuses), busca fomentar la movilidad sostenible y reducir la congestión. La avenida, que conecta equipamientos como el Auditorio y el Parador de San Marcos, se convierte así en un nodo estratégico para el transporte urbano, con el objetivo de integrarse con el futuro plan metropolitano que abarque municipios como San Andrés del Rabanedo.