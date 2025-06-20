La Cultural canta el alirón de las fiestas con un pregón para el se reserva «una sorpresa»

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Cultura y Deportiva Leonesa cantará hoy el alirón de las fiestas de San Juan y San Pedro de León. Los futbolistas del equipo leonés serán los encargados de pregonar las celebraciones que se extenderán hasta el domingo 29 de junio después de que a finales de mayo, tras un intenso partido contra el Andorra de Gerard Piqué lograse regresar a la Segunda División de la liga española. El equipo liderador por el entrenador Raúl Llona y la consejera delegada Natichu Alvarado ha conseguido regresar casi siete años después a la categoría de plata del fútbol español Alvarado será una de las que se subirá al balcón del consistorio de San Marcelo junto con miembros de la plantilla y representantes de la junta directiva del equipo y anuncia que no será un pregón al uso y que habrá «alguna sorpresa» para aquellos que se acerquen a la plaza de las Palomas a las 20.00 horas. Es la segunda vez que la Cultural y Deportiva Leonesa da el pistoletazo de salida a las fiestas de San Juan y San Pedro. Ya lo hizo en 2017, cuando también consiguió ascender a segunda división lo que, al igual que este año, ha emocionado a la afición que apoya fielmente al equipo leonés.

El pregón culturalista enciende las fiestas que contarán con las actuaciones de Efecto Pasillo y la Habitación Roja, Carlos Sadness, Leire Martínez o Café Quijano, además de actuaciones diarias en el Come y Calle, en la explanada de los Pendones y en Santo Marino. El presupuesto de los festejos asciende a 520.000 euros y el programa recoge actividades dedicadas a la música tradicional y una tirada de fuegos, el día 23.