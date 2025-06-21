Duquende busca ponerle música a las faenas de Morante de la Puebla en León

Morante de la Puebla, en la tarde de su triunfo en Madrid.juanjo martín

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El cantaor de flamenco Juan Rafael Cortés, Duquende, llega hoy a León con la intención de ponerle mañana compás flamenco a las faenas de José Antonio Morante, Morante de la Puebla, que comparece en el ruedo leonés junto a David Fandila El Fandi y Cayetano.

El representante del artista, junto con la empresa del coso leonés, preparan tanto un recibimiento como un acompañamiento muy especial para el torero sevillano, que hará el paseíllo en un momento de plenitud de su carrera y su arte. La intención es trasladar al diestro desde el hotel hasta el coso del Parque en un coche de caballos, y que el cantaor acompañe sus actuaciones con flamenco desde el tendido.

No sería la primera vez que Morante de la Puebla actúa acompañado del sonido del flamenco, que tanto aprecia. Lo hizo con Diego el Cigala en Lisboa, hace ya casi diez años.

Duquende debutó en público a los 8 años, cuando Camarón de la Isla le invitó a cantar mientras él tocaba la guitarra. En su trayectoria ha actuado con las principales figuras del flamenco actual.