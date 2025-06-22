Casi 1.100 aspirantes a profesor se examinan en León para 120 plazas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Centro Tecnológico Industrial se convirtió ayer en sede de los exámenes de la oposición al Cuerpo de Maestros de CyL. Acudieron 222 aspirantes con ánimo de lograr una de las 18 plazas de profesor de Sistemas Electrotécnicos y Automáticos, alguna de las 30 habilitadas para dar clase de Instalaciones Electrotécnicas y a las 17 de Equipos Electrónicos. El Instituto Padre Isla acogió por su parte la prueba para maestros de Secundaria, a la que concurrieron 864 opositores para 55 plazas. En el conjunto de la Comunidad, la cita reunió a casi 17.300 aspirantes para alzarse con alguna de las 1.386 plazas convocadas por la Consejería de Educación. Al Cuerpo de Maestros le corresponden 767 plazas con 12.294 aspirantes, evaluados por 152 tribunales repartidos en Ávila, Burgos, Palencia, Segovia y Valladolid (primaria).