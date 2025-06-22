La ULE tratará el papel de las instituciones educativas ante el genocidio en Palestina

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Salón de Actos de la Facultad de Educación de la Universidad de León (ULE) acogerá el 17 de septiembre una jornada titulada ‘Educación con Palestina: Formar en derechos humanos y compromiso social – No es posible el silencio y la indiferencia ante el genocidio’, que se convertirá sin duda en un foro de reflexión y debate, y también de “reivindicación y de compromiso ante la invasión, colonización, sometimiento, expolio, genocidio y limpieza étnica que está llevando a cabo el régimen israelí con el pueblo palestino”.

Dirigida por los profesores Enrique Javier Díez Gutiérrez y Jorge de Juan Fernández, la jornada tiene como destinatarios a estudiantes y profesionales de humanidades, educación, trabajo social, orientación y psicología, comunidad educativa, agentes y movimientos sociales, y está además abierta a la participación de toda la sociedad.

Desde la organización se explica que el principal objetivo es “educar en derechos humanos, valores y convivencia, al tiempo que formar para la empatía y el compromiso social con los derechos de los pueblos, y en concreto del palestino. Se trata de aprender a comprometerse con los valores y principios de derecho humanitario internacional”.

La inauguración tendrá lugar a las 12:00 horas del miércoles 17 de septiembre, en un acto en el que los directores de la jornada estarán acompañados por la rectora de la ULE, Nuria González Álvarez, que dará paso a la ponencia de inauguración, que correrá a cargo de las activistas palestinas Jaldia Albubarak, referente de la lucha palestina en el estado español y fundadora del movimiento feminista y anticolonialista ‘Alkarama’, y Leila Huwari, del Movimiento de juventud palestina.

El programa contempla una mesa redonda a las 16:00 horas, con la presentación de comunicaciones por parte de diferentes ponentes (el plazo de presentación permanecerá abierto hasta el 1 de septiembre). El cierre será a las 18:00 horas con la intervención de representantes de ‘Educación con Palestina’ de Palencia y Valladolid, y miembros de la ‘Red Universitaria por Palestina’ de la ULE.

En total serán 12 horas (8 presenciales y 4 de trabajo personal), que permitirán a los participantes obtener 1 crédito ECTS. El número máximo de asistentes se ha limitado a 150, y el precio de la matrícula es de 7 euros (5 para alumnos de la ULE).

Las inscripciones ya están abiertas y se pueden llevar a cabo desde el siguiente enlace: https://extensionuniversitaria.unileon.es/cursos-y-matriculas/curso/2025con00070-educacion-con-palestina-formar-en-derechos-humanos-y-compromiso-social-no-es-posible-el-silencio-y-la-indiferencia-ante-el-genocidio

Entidades colaboradoras

La organización de esta jornada ha sido posible gracias al Vicerrectorado de Inclusión, Igualdad y Proyección Social de la ULE, la facultad de Educación, y las siguientes organizaciones:

El Movimiento de Mujeres Palestinas (MMP) ‘Alkarama’ Se trata de una organización feminista, laica y anticolonialista, cuyo objetivo principal es generar un nuevo espacio de enunciación de las mujeres palestinas en la diáspora, que viven en el Estado Español. Sus principales objetivos son contribuir a la liberación del pueblo palestino de la ocupación israelí a través de la acción social, cultural y política.

El Colectivo ‘Educación con Palestina’ Formado por profesorado de todos los niveles educativos que creen en la educación por la paz y los Derechos Humanos, y en contra del genocidio que está viviendo el pueblo palestino a manos del estado de Israel.

La Red universitaria por Palestina (RUxP) Integrada por personal de todas las universidades públicas españolas, que trabajan “contra la aberración criminal que constituye todo proceso de invasión, colonización, sometimiento, expolio y/o limpieza étnica como el que está llevando a cabo Israel con el pueblo palestino”.