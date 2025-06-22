La Universidad de León y Fgulem programan un Campus Científico gratuito para estudiantes de 15 a 17 años

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Universidad de León, a través de su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) y la Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa (FGULEM), organiza una nueva edición del Campus Científico de Verano entre el 30 de junio y el 4 de julio, se trata de una iniciativa totalmente gratuita que se desarrolla en horario de mañana, de 9:30 a 14:00 en el campus de Vegazana de la ULE y que cuenta con un total de 60 plazas disponibles.

Está dirigido a estudiantes de 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato, de entre 15 y 17 años, con inquietud por la ciencia, la tecnología y la innovación. Los participantes se sumergirán en el ambiente universitario a través de una programación de talleres prácticos, que se celebrarán en distintas facultades y escuelas de la Universidad de León. Este campus está diseñado con un enfoque ameno, interactivo y participativo y su objetivo es que los asistentes descubran nuevas áreas del conocimiento y se acerquen al mundo de la ciencia desde dentro y experimenten cómo es estudiar en la Universidad de León. El campus se ha programado en el marco del Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa (Plan TCUE 2024-2027) y en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

La UCC+i y la FGULEM destacan que este campus tiene varios objetivos que pasan por despertar vocaciones científicas, ayudando a los jóvenes a explorar nuevas áreas de interés; fomentar el pensamiento crítico y creativo mediante actividades prácticas y dinámicas; desarrollar habilidades científicas, tanto teóricas como prácticas, con talleres, retos y experimentos; acercar la vida universitaria a los participantes, mostrándoles cómo es el día a día en un campus; conectar con la comunidad investigadora, facilitando el contacto directo con docentes, investigadores y estudiantes universitarios; impulsar la orientación académica y profesional, dando a conocer las oportunidades de las carreras STEM y, por último, potenciar el trabajo en equipo y las habilidades sociales, a través de dinámicas colaborativas y de resolución de problemas.

Para ello se ofertan actividades relacionadas con las Ciencias Biológicas y Ambientales, las Humanidades y las Ciencias Sociales, las distintas Ingenierías, la Ciencia y Tecnología de los alimentos y las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Las inscripciones se pueden realizar en este enlace.