La ULE aborda la igualdad en el curso de verano ‘Mujeres y sociedad. Del reto a la transformación’

El lunes 30 de junio comenzará en la Facultad de Educación de la Universidad de León el curso de verano ‘Mujeres y Sociedad. Del reto a la transformación’ dirigido por las profesoras Adelina Rodríguez Pacios y Beatriz García Prieto, tendrá una duración de 25 horas presenciales, en horario de 9.00 a 15.00 (además de otras seis de trabajo autónomo que equivalen a 1,4 créditos ETCS) y se extenderá a lo largo de toda la semana hasta el viernes 4 julio. Los objetivos de este curso pasan por sensibilizar sobre la desigualdad entre mujeres y hombres, analizar las asimetrías de género en diferentes ámbitos sociales y visibilizar las violencias a las que están sometidas las mujeres.

Está organizado conjuntamente por la Unidad de Igualdad dependiente del vicerrectorado de Inclusión, Igualdad y Proyección Social y por el área de Historia Contemporánea del departamento de Historia y cuenta con la colaboración de la Dirección General de la Mujer de la Junta de Castilla y León. Las competencias que adquirirán los asistentes serán saber reconocer las desigualdades entre mujeres hombres como un problema estructural y adoptar un sentido crítico a la hora de analizar las asimetrías de género.

El profesorado del curso proviene de la Universidad de León: Ana Isabel Blanco García, profesora de la Facultad de Educación; Beatriz García Prieto, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras; Cristina Hidalgo González, Profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y Jesús Claudio Castrillo Yagüe, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras. Desde la Universidad Politécnica de Madrid, Inés Sánchez de Madariaga, arquitecta y urbanista, abordará el urbanismo y las mujeres. También participará en el curso la pediatra del Hospital del Bierzo Rosario Velasco García, la doctora en Derecho autonómico y local experta en políticas públicas de igualdad Nuria Varela Menéndez, la coordinadora del Programa Amanecer Ponferrada de Cáritas Diocesana de Astorga, Sonia Cortés Ramos y, finalmente Tania Paz Ramón, psicóloga y criminóloga y directora de Proyecto Hombre León Fundación CALS.

La tasa de matrícula ordinaria es de 15 euros que se reduce a 10 euros para el estudiantado de la ULE, los desempleados y las personas con discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Las inscripciones se pueden realizar en este enlace

