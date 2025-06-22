Los comercios celebran el próximo 25 de junio la IV edición de la 'Fiesta del Comercio en la Calle'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las asociaciones de pequeño comercio local de la ciudad de León -Aleco, Centro León Gótico, Zona Comercial Crucero, Leonorte Empresarios y Comerciantes y Hosteleros del Centro- celebran a lo largo de la jornada del próximo miércoles 25 de junio la IV edición de las Fiestas del Comercio en la Calle, una iniciativa que busca poner en valor el papel del comercio de proximidad, dinamizar la ciudad y ofrecer a vecinos y visitantes una experiencia de compra diferente, atractiva y participativa.

Durante todo el día, las diferentes zonas comerciales de León se transformarán en espacios llenos de ambiente, música y promociones en una fiesta abierta a los clientes del comercio local que tendrá como plato fuerte el sorteo, en cada uno de los establecimientos participantes, de más de 3.000 euros en premios.

La iniciativa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de León, la Cámara de Comercio y la Junta de Castilla y León.

Los comercios participantes, tanto el Centro como en el Crucero y en la zona de San Mamés-Nocedo, identificados con el cartel editado para la fiesta, sacarán sus productos a la calle, creando un auténtico escaparate vivo para compartir con los leoneses este día de homenaje y celebración. Además de la animación con Dj´s prevista para la jornada de tarde, también contará con la colaboración de la Agrupación de Música Tradicional de la Escuela de Valverde de la Virgen que realizará un pasacalle.

“Queremos que la gente redescubra el comercio local, el trato cercano y la calidad que ofrecemos. Esta fiesta es una oportunidad para disfrutar de la ciudad, apoyar a nuestros comerciantes y, por supuesto, llevarse algún premio”, señalan los organizadores.

El próximo 25 de junio, las calles de León se llenarán de vida, color y buen ambiente con la celebración de la 'IV Fiesta del Comercio en la Calle', una jornada especial en la que más de 100 comercios locales sacarán sus productos al exterior para ofrecerte lo mejor del pequeño comercio... ¡de una forma divertida, cercana y diferente!

Los organizadores animan a todos a disfrutar de una jornada única con descuentos especiales, promociones, música, animación y mucho más en distintos puntos de la ciudad y, además participar en el gran sorteo de 3.000 euros en cheques regalo para gastar nuevamente en los establecimientos participantes.