Diario de León

Cielos poco nubosos en una jornada con temperaturas en ligero descenso en León

La zona de la Catedral de León es una de las más turísticas de la ciudad.

La zona de la Catedral de León es una de las más turísticas de la ciudad.J. NOTARIO

Publicado por
EFE
León

Creado:

Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo cielos poco nubosos y temperaturas en ligero descenso en la mayor parte de la provincia de León.

Habrá probabilidad de chubascos durante la segunda mitad del día, sin descartar que puedan ser localmente fuertes e ir con tormenta y granizo en la Cantábrica.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso con mínimas de 17 y máximas de 32 grados.

Predominará el viento variable, flojo con intervalos moderados.

tracking