La Guardia Civil frustra un plan de fuga de un peligroso preso en León

La Guardia Civil ha dado un golpe certero al crimen organizado procediendo a la detención de tres personas y a la investigación de una cuarta, que intentaron liberar por la fuerza al líder de una activa y peligrosa red criminal dedicada al narcotráfico entre otras actividades delictivas y asentada principalmente en la provincia de Valencia, todo ello durante un intento de fuga en el Hospital Universitario de León.

Los hechos se remontan al pasado 26 de abril, cuando un interno del Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas (León), con una extensa condena por delitos relacionados con el tráfico de drogas, se autolesionó de forma intencionada para poder motivar ser trasladado al centro hospitalario. Aprovechando este desplazamiento, cuatro miembros de su organización - tres hombres y una mujer - perfectamente coordinados y llegados desde la Comunidad Valenciana, intentaron ejecutar un plan de fuga altamente estructurado.

En la zona de acceso al servicio de Urgencias, dos de los miembros del grupo criminal, abordaron por sorpresa a los guardias civiles encargados de su traslado y custodia del preso, y a varios sanitarios presentes en el lugar que intentaron ayudar a los agentes.

En la agresión, los atacantes utilizaron pistolas simuladas y proyectaron contra los guardias civiles sustancias nocivas para poder neutralizarlos. Aprovechando el caos creado, el propio recluso se sumó al forcejeo y acometió también a los agentes que le custodiaban, en un intento desesperado de huida.

Los guardias civiles actuaron con plena profesionalidad y eficacia y, gracias a su rápida actuación, a pesar de estar afectados seriamente por la sustancia irritante vertida sobre rostro y ojos, consiguieron frustrar el intento de evasión. Como consecuencia de la acometida, tanto los guardias civiles que escoltaban al preso, como el personal sanitario que colaboró para evitar la fuga, resultaron con lesiones de diversa gravedad.

La investigación, desarrollada bajo el nombre de “operación Evasión Artemisa”, ha sido llevada a cabo por la Guardia Civil de León en colaboración con la Guardia Civil de Valencia. Tras una compleja investigación, se ha logrado identificar y detener a los cuatro implicados, quedando acreditado que formaban parte de una estructura criminal que, desde el mes de febrero, había estado planeando esta operación de una forma particularmente cuidadosa.

Los detenidos están siendo investigados como presuntos autores de un delito de pertenencia a grupo criminal, quebrantamiento de condena en grado de tentativa, cuatro delitos de lesiones y dos delitos de atentado a agentes de la autoridad.

Las diligencias fueron incoadas por el Juzgado de Instrucción nº1 de los de León, y actualmente se continúa con las investigaciones, no descartando más detenciones.

Con esta operación, la Guardia Civil ha evitado la fuga de un criminal de alta peligrosidad y ha desarticulado una parte clave de la organización que operaba en el Levante español.