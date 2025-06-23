Se amplía el dispositivo de búsqueda para encontrar al autor del atropello mortal en Villaobispo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Tras el avance de la investigación, los agentes de la Policía Local de Villaquilambre vuelven a pedir la colaboración ciudadana para localizar al vehículo que provocó el siniestro.

Tras tomar declaración al testigo presencial se ha determinado que el coche era un turismo de color oscuro, bajo (tipo berlina) y no se ha podido determinar la marca del vehículo. Por tanto la búsqueda se amplia y no se circunscribe solo a vehículos BMW.

Continúa la investigación para esclarecer los hechos tras el fallecimiento de una mujer de 44 años, las iniciales son M.R.O. Era vecina del municipio de León, aunque procedía de Galicia. En estos momentos su cuerpo permanece en el anatómico forense para realizar la autopsia. Ya se ha podido contactar con la familia que residía en Galicia y que en cuanto terminen las labores de autopsia se harán cargo del cuerpo.