La supercomputación aplicada al análisis de datos de secuenciación de RNA protagoniza un curso de verano de la ULE

La formación se desarrollará en el Centro de Supercomputación de Castilla y León

Curso de supercomputación en la Universidad de León.

Ical

El Campus de Vegazana de la Universidad de León acogerá entre los días 30 de junio y 4 de julio la octava edición de un curso práctico de verano titulado ‘Iniciación al uso de la Supercomputación aplicado al análisis de datos RNA-Seq’, organizado con la colaboración del Centro de Supercomputación de Castilla y León (Scayle), donde se celebrará, y que contará con una duración de 45 horas (36 presenciales y nueve de trabajo personal).

El objetivo del curso es proporcionar una formación básica para el manejo e interpretación de datos de expresión génica global procedentes de Next Generation Sequencing (RNA-Seq). Para ello, además de explicar las bases teóricas de la generación de los datos y del proceso de análisis, se pretende trabajar con datos reales de expresión génica en los que se realizarán los siguientes cometidos: control de calidad, alineamiento frente al genoma de referencia, ensamblado, cuantificación y normalización de la expresión génica, análisis de expresión diferencial y análisis de enriquecimiento funcional.

La iniciativa está dirigida a investigadores interesados en estudios genómicos, a profesionales del sector de las Ciencias Computacionales, Biología y/o Biotecnología relacionados con el diagnóstico genético, a alumnos universitarios (titulaciones técnicas del ámbito experimental y/o económico) de postgrado y, en general, cualquier persona afín a la temática tanto en la dimensión de la investigación, como de la innovación y el desarrollo.

Los participantes podrán ver reconocidos 2,1 créditos ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System-Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos). Para ello deberán asistir al menos a un 80 por ciento de las sesiones y superar una prueba de evaluación sobre los cocimientos adquiridos.

El precio de la matrícula es de 450 euros, cantidad que se reduce a 350 para los alumnos de la ULE y las personas en situación de desempleo. La adjudicación de las plazas que se ofertan será por riguroso orden de registro, debido a la gran demanda registrada en anteriores ediciones.

Más información en su web.

