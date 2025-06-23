El Ayuntamiento de León convoca las ayudas para universitarios y estudiantes de FP: estas son las novedades

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León ha convocado las ayudas al estudio para estudiantes en la Universidad de León y en ciclos formativos de grado superior de Formación Profesional. Los beneficiarios deberán estar empadronados en el municipio de León durante un mínimo de dos años y haber cursado estos estudios durante el curso 2024/2025. El plazo para la presentación de las solicitudes ha comenzado este lunes 23 de junio después de la publicación de las bases de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el pasado viernes. Los interesados tendrán de plazo para optar a las ayudas hasta el 31 de julio.

La convocatoria de este año incrementa la cuantía de la ayuda a la que las personas beneficiarias pueden optar, llegando incluso al 100% del importe de la tasa abonada como matrícula. Además, se amplían significativamente los umbrales de renta al objeto de dar cobertura a un mayor número de personas. En todo caso, estas ayudas son incompatibles con la percepción de cualquier otra que tenga la misma finalidad, sea de carácter público o privada.

Con esta convocatoria, el Ayuntamiento de León pretende propiciar la integración de los sectores desfavorecidos de población a través del acceso a actividades formativas regladas, favorecer la permanencia de la juventud en los centros educativos leoneses desde la igualdad, fomentando su continuidad formativa y la excelencia en la formación y el estudio como una forma de inversión para el futuro de la ciudad.

La convocatoria contempla tres modalidades de ayudas. La primera es la bonificación de la tasa por matrícula de enseñanzas universitarias que puede llegar al 100% del precio público abonado en concepto de tasa de matrícula del curso 2024/2025. Quedan excluidos los importes por los conceptos de tasas o servicios administrativos. La segunda es para estudios de ciclo formativo de Grado Superior de Formación Profesional cuyos beneficiarios pueden optar a una ayuda básica y fija de 300 euros para la adquisición de libros o material técnico adecuado a los estudios.

La tercera modalidad de ayuda está ligada a la excelencia en el rendimiento académico y se trata de una cuantía fija de entre 50 y 125 euros con la siguiente distribución, en función de la nota media de la persona solicitante en los últimos estudios cursados en el curso 2023/2024 y que permitieron el acceso al curso académico 2024/2025:

Nota media - Cuantía fija

Entre 8,00 y 8,49 puntos - 50 euros

Entre 8,50 y 8,99 puntos - 75 euros

Entre 9,00 y 9,49 puntos - 100 euros

A partir 9,49 puntos - 125 euros

Toda la información relativa a las ayudas está disponible en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de León: https://sede.aytoleon.es/eAdmin/Tablon.do?action=verAnuncio&id=7954D9274A77404F