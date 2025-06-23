UPL exige al Ayuntamiento de León la reubicación del radar de Eras

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El grupo municipal de la Unión del Pueblo Leonés en el Ayuntamiento de León exige al equipo de Gobierno del Partido Socialista la reubicación de un radar recientemente instalado en la carretera de Carbajal por tratarse de un lugar sin peligro por lo que podría enmascarar un simple afán recaudatorio.

"Resulta evidente que los límites de velocidad están para respetarlos, por seguridad propia y ajena, y más en el término municipal donde se hace preciso un mayor rigor en el cumplimiento de los límites de velocidad de los vehículos porque los más desprotegidos son los peatones y hay un mayor riesgo por cruces y otros vehículos. Pero esto que parece obvio no puede servir de justificación para que en este caso, el equipo de gobierno del Partido Socialista, sin consultar a nadie, por lo menos de UPL, haya decidido colocar un radar en una recta, descampado, sin peligro alguno para nadie, como es el recientemente instalado en la carretera de Carbajal", denuncia Eduardo López Sendino, portavoz de UPL en el Ayuntamiento de León.

Sendino aseguró también que "la supuesta seguridad no puede enmascarar el simple afán recaudatorio que es a lo que apunta el radar instalado".

"Desde el grupo municipal de UPL exigimos al equipo de gobierno del PSOE que rectifique su mala decisión y busque una ubicación más adecuada para controlar la velocidad en la ciudad, donde hay lugares que incluso los vecinos han solicitado medidas para impedir excesos de velocidad, pero no precisamente donde se ha instalado", enfatizan.