Cine a dos euros para los leoneses mayores de 65 años

El martes, 24 de junio, arranca la tercera edición de ‘Cine Sénior’. Con este programa, las personas de 65 años o más pueden acudir al cine todos los martes, durante doce meses seguidos, a un precio reducido de 2 euros, en cualquiera de los 397 espacios de exhibición de toda España que se han acogido a la medida impulsada por el Ministerio de Cultura. En concreto, en Castilla y León participan un total de 28 cines: 2 de Ávila, 4 de Burgos, 2 de León, 5 de Palencia, 5 de Salamanca, 1 de Segovia, 2 de Soria, 6 de Valladolid y 1 de Zamora.

En la anterior edición de Cine Sénior, en 2024, un total de 122.456 espectadores disfrutaron del programa en Castilla y León, un 71,8% más que en la edición de 2023. Por provincias, en Ávila fueron 2.573 los beneficiarios de 2024, 20.385 en Burgos, 13.863 en León, 10.814 en Palencia, 21.394 en Salamanca, 2.970 en Segovia, 3.176 en Soria, 40.682 en Valladolid y 6.599 en Zamora.

La continuidad del programa responde a los buenos resultados de las ediciones anteriores, así como a la determinación del Ministerio de Cultura de dar apoyo a las salas de exhibición como eslabón clave en la cadena cinematográfica y vehículo de acceso a la diversidad cultural. De igual forma, ‘Cine Sénior’ tiene como objetivo proteger y respetar el derecho de las personas mayores a participar en el ámbito social y cultural, algo fundamental para un estilo de vida activo y saludable.

En esta edición, como novedad, el programa estará vigente durante todo el año, hasta junio de 2026, frente a los nueve meses de la edición pasada. Las entradas podrán adquirirse tanto en las taquillas de las salas de exhibición como por medios electrónicos.

La dotación máxima destinada a financiar estas subvenciones en 2025 asciende a 8,5 millones de euros. De la cuantía destinada específicamente a las ayudas, 8,15 millones de euros, un máximo de 7.250.000 euros corresponde a la concesión de las ayudas a las personas beneficiarias, mientras que se reservará un máximo de 900.000 euros para atender a las posibles necesidades de incremento de la ayuda otorgada como consecuencia de una mayor ejecución de la prevista.

La continuidad en 2025 de esta medida conocida como ‘Cine Sénior’ responde a la positiva acogida de las dos ediciones anteriores. Según los datos de la Federación de Cines de España (FECE), durante la segunda edición, que se desarrolló entre mayo y diciembre de 2024, acudieron a las salas de cine 1.689.115 espectadores sénior, 764.391 más que en la edición de 2023, lo que supuso un incremento del 83%.