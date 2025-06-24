Los 5 meses de bloqueo en las terrazas, a pleno

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La ordenanza de terrazas encara el verano con polémica. A las quejas de un grupo de hosteleros ante el acecho policial y los problemas que están teniendo para mantener las mesas y las sillas pese a haber presentado toda la documentación, se suma ahora el grupo Vox. La formación ha presentado una batería de preguntas, con el objetivo de que sean contestadas en el pleno que se celebra este viernes, sobre esta nueva normativa, en la que destaca que «transcurridos cinco meses, los expedientes no están tramitados y las autorizaciones no están concedidas». La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de León, Blanca Herreros, recuerda que ya plantearon en el pleno de diciembre estas cuestiones y que cuando les contestaron enero desde el equipo de gobierno del socialista José Antonio Diez les indicaron «que ya estaban en trámite para conceder la autorización» y que el proceso aún no se ha resuelto.

Herreros incide, por otra parte, que la tardanza en la resolución de los expedientes ordenanza está afectando ahora a los conductores «habida cuenta del grave problema de falta de aparcamientos que sufre la ciudad», con terrazas que ocupan más espacio del que permite la ordenanza, otras que invaden carriles de circulación, establecimientos con terrazas tanto en la acera como en la calzada, terrazas discontinuas o aquellas que están situadas delante de portales de edificios.

La falta de funcionarios municipales para el impulso a todos los expedientes vinculados a la adecuación de las terrazas a la nueva ordenanza retrasa esta regularización que por un lado afecta a los hosteleros del barrio Húmedo, que se quejan de que la policía les está obligando a retirar sus terrazas pese a estar a expensas de que se tramite el correspondiente expediente paralizado en el Ayuntamiento, como explicaron este fin de semana, y sin embargo, la situación se mantiene en otras zonas de la ciudad donde se es más permisivo con terrazas que invaden la calzada y restan plazas de aparcamiento. Todo ello, teniendo en cuenta que el proceso que parece que seguirá el Ayuntamiento es abordar primero los expedientes relacionados con las terrazas que están en la calzada, después las que ocupaban aceras y, por último, las del casco histórico, en total medio millar de procedimientos, 50 de ellos nuevas solicitudes.