Convocados los Premios Periodísticos de la Guardia Civil 2025

La Guardia Civil convoca los Premios Periodísticos 2025

dotados con 12.000 euros. Dentro de la importancia que tiene la difusión de las actividades que desarrolla la Guardia Civil en la sociedad, un año más se convocan estos premios para reconocer el papel de los medios a la hora de dar a conocer el trabajo del Cuerpo a la opinión pública.

Se establecen tres modalidades: categoría Prensa, categoría Audiovisual y categoría Radio, con un premio de 4.000 euros por cada una de las categorías.

Podrán concurrir las personas autoras de trabajos de televisión, radiofónicos (incluidos podcast), fotográficos, artículos de prensa digital y escrita, emitidos o publicados en medios de comunicación españoles entre el 16 de julio de 2024 y el 15 de julio de 2025.

Se exceptúan los trabajos en publicaciones editadas por los Ministerios de Defensa e Interior o de la Guardia Civil. Excepcionalmente, y para cada modalidad, el jurado podrá tomar en consideración, con el consentimiento de sus autores, trabajos que, aun no habiendo sido presentados, reúnan méritos

suficientes.

Los trabajos deberán ser enviados antes del 31 de agosto de 2025 a la siguiente dirección: Dirección General de la Guardia Civil

Oficina de Relaciones Informativas y Sociales (Gabinete de Prensa)

Calle Guzmán el Bueno, 110 28003 Madrid.

La totalidad de las bases de esta convocatoria pueden consultarse en el siguiente enlace: Bases de los premios periodísticos de la Guardia Civil 2025.

El fallo del jurado será comunicado personalmente a cada premiado.

El jurado tendrá la facultad de declarar desierta una o varias categorías si después de la correspondiente deliberación estima que los trabajos presentados no reúnen las condiciones mínimas en cuanto a calidad o fines que se pretenden.

La entrega de los premios se realizará mediante un acto público convocado al efecto por la Dirección General de la Guardia Civil en el lugar, día y hora a determinar.

Para cualquier información relacionada con la convocatoria de estos premios pueden dirigirse a la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales de la Guardia Civil en el teléfono 91 514 60 10 o mediante correo electrónico a prensa@guardiacivil.org