Detenido en San Andrés un ladrón que se buscaba desde hace dos años
La Policía Local le arrestó tras no parar cuando circulaba con una moto robaba y sin carné
La Policía Local de San Andrés del Rabanedo detuvo a un joven que llevaba dos años fugado y estaba reclamado por cinco juzgados por robo de motocicletas. El arresto se produjo cuando los agentes acudieron a un accidente en la avenida Constitución y periguieron al conductor de una moto que ignoró la orden de parar cuando circulaba a gran velocidad. Un agente tuvo que apartarse para evitar ser atropellado y el huído chocó contra una vivienda