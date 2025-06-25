Valverde minimiza con Inteligencia Artificial las fugas de agua de su red

El Ayuntamiento de Valverde de la Virgen destinará caso 140.000 euros a poner coto a las fugas del agua. Y lo hará con una innovación tecnológica en los sistemas de abastecimiento municipal que consiste en instalar contadores inteligentes que detectan las posibles roturas. Con una infraestructura avanzada de medición y una plataforma cloud para la recogida de datos de la red de suministro del agua se podrá tratar toda esa información con un algoritmo basado en la Inteligencia Artificial.

El sistema no sólo transmite automáticamente los datos a la plataforma cloud, sino que envía alarmas, factura los consumos y detecta todo tipo de fugas, pérdidas y robos de agua tras aplicar la algolritmia adecuada, explica el proyecto. Gracias a esta innovación, este Ayuntamiento del alfoz también controlará la calidad del agua a los hogares en tiempo real, optimizará los consumos energéticos de los sistemas de tratamiento, bombeo, y depuración.

La IA reducirá el uso de las bombas y los costes para dar mayor sostenibilidad y eficiencia al sistema. Valverde comenzó a encargarse del suministro de agua limpia a los hogares del municipio, donde residen 8.000 personas, así como del mantenimiento de la red y del cobro de los recibos, que generan 300.000 euros anuales, en 2011. Municipalizar el agua rompió una larga tradición iniciada en 1966 que obligaba a León ciudad a suministrar agua potable a la población de La Virgen del Camino. La obligación venía derivada del compromiso que adquirió el ayuntamiento leonés con el magnate del imperio Coronitas, Pablo Díez, que financió con cincuenta millones de pesetas de la época las obras para traer el agua potable a la ciudad desde Alcoba de la Ribera.