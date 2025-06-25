León, en aviso amarillo durante este miércoles por intensas precipitaciones

Publicado por EP Creado: Actualizado:

Las provincias de Burgos, León y Palencia estarán este miércoles, 25 de junio, en aviso amarillo (riesgo) por lluvias, que podrán dejar hasta 25 milímetros --equivalente a litros por metro cuadrado-- de precipitación acumulada en una hora, y tormentas, que podrán ir acompañas de granizo y rachas fuertes de viento.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), estas provincias tendrán activo este aviso hasta las 5.59 horas de este miércoles, tras comenzar en la jornada de este martes, y, posteriormente, otra vez desde las 12.00 hasta las 20 horas.

En general, este miércoles se espera en el tercio norte de la Comunidad, intervalos nubosos, con probabilidad de chubascos acompañados de tormentas, localmente fuertes, con tendencia a remitir a partir de la tarde.

En el resto, predominará el cielo poco nuboso, con alguna nubosidad de evolución en montaña y sin descartar algún chubasco disperso.

Las temperaturas, por su parte, bajarán, menos las máximas en el suroeste, que subirán ligeramente, y el viento se prevé del suroeste al oeste, flojo con intervalos de moderado.