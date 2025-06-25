Una caravana, un enigma y mucha emoción

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Cada año es uno de los activos de las fiestas de San Juan y San Pedro. La caravana del Escape Room y a la que hay que apuntarse rápidamente porque las plazas que oferta se llenan casi al momento de salir. El juego consiste en que los jóvenes vayan resolviendo acertijos para ir superando pruebas hasta, finalmente, resolver la trama general que se aborda. Una caravana misteriosa que exige trabajo en equipo, con grupos de 3 a 5 personas, en la que la emoción y la adrenalina están aseguradas para mayores de 16 años, aunque los mayores de 10 pueden entrar si van acompañados de un adulto. Las reservas, gratuitas, en www.lacaravanaescaperoom.com.