La lluvia lleva a La Misión con Leire Martínez

La lluvia estaba anunciada y los pronósticos meteorológicos se cumplieron. A media tarde de ayer, el Ayuntamiento de León confirmaba que se aplazaba el concierto de La Misión, una de las orquestas más populares en la actualidad cuya actuación estaba prevista en la explanada de Los Pendones Leoneses. En el comunicado municipal, a través de las redes sociales, se concreta que la actuación se traslada a hoy, tras el concierto de Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh. Pero además, la lluvia también a afectado a otros actos previstos para alle como Tu barrio está de baile, el pasacalles con gigantes y cabezudos y el torneo de pádel, que se traslada a PádelPark, entre otros.