Crece la violencia de género en León ya antes del verano, la época más conflictiva del año

Los episodios de quebrantamiento de condena se dispararon de forma preocupante durante la primera parte del año, fruto de la tendencia negativa que se aprecia desde los cuerpos policiales, con un rechazo creciente a la aceptación de las medidas preventivas impuestas por lal magistratura para los casos de violencia de género. Hasta 51 varones se negaron a admitir las órdenes de alejamiento impuestas en León por sentencia judicial. Todo ello, en el marco del crecimiento de un 15,2% de los asuntos que llegaron a los juzgados por episodios de violencia contra la mujer a manos de sus compañeros sentimentales o de las personas con las que sostuvieron una vinculación afectiva.

El volumen de litigiosidad es tan sumamente denso que los profesionales de la magistratura solamente pudieron resolver uno de los asuntos pendientes de meses anteriores, al margen de los 326 expedientes que ingresaron en las dependencias judiciales. Quedaban en compás de espera 609 temas más, casi el doble de los que se admitieron a lo largo del primer trimestre. Es una media de cinco causas diarias de lunes a viernes, si se deja fuera del cálculo estadísticos los sábados y los domingos, curiosamente los días que se suelen generar más conflictos habitualmente.

Como quiera que en algunas de las denuncias se consideró que existía más de un delito, en León se constataron 332 casos. La mayoría (168) fueron por lesiones y malos tratos del artículo 153 del Código Penal. Es el que sanciona una lesión que menoscabe la integridad corporal o la salud física o mental de la víctima y está castigado con una pena de prisión de de entre tres meses y tres años.

El apartado de quebrantamiento de penas no es tan destacado, pero también es significativo. Son veinte los varones que se han saltado las condenas que se les habían impuesto a lo largo de los tres primeros meses del año.

Los datos hechos públicos por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, recogidos por el Servicio de Estadística del CGPJ, muestran a nivel nacional un descenso del 5,94 % en el número de órdenes de protección acordadas, porcentaje muy cercano al que representa la disminución de las peticiones recibidas, que se situó en el 5,48%. En cuanto a las sentencias, los juzgados y tribunales españoles dictaron un 81,42 % de carácter condenatorio.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Esther Erice, valoró que del total de denuncias interpuestas por violencia de género las realizadas por las propias víctimas siguen constituyendo el porcentaje más alto, que desde hace años se mantiene de forma constante en torno al 70 por ciento del total.

Este porcentaje sigue siendo muy superior al de las denuncias presentadas en su conjunto por familiares, por otros servicios ajenos a las instancias del sistema judicial o por terceros. Por esta razón, Erice considera conveniente recordar que todos los años se observa cómo en los meses de verano se produce un incremento de hechos delictivos de esa naturaleza, «lo que hace necesaria —afirma— una mayor atención, colaboración y prevención de estos delitos durante el periodo estival».

En este trimestre, explica Erice, el número total de víctimas que se acogieron a la dispensa no puede ponerse en relación directa con el correspondiente al mismo periodo en 2024, ya que se han realizado cambios en la recogida de datos para la mejora de la calidad de los mismos, según explicó tras ofrecer los datos.