Verano de asfalto y cortes de circulación por la A-6

El Ministerio de Transportes anuncia el regreso de las obras para la rehabilitación del firme en la calzada derecha de la autovía A-6 entre La Bañeza, en el kilómetro 299, y Astorga, en el kilómetro 335 del vial, que cuentan con un presupuesto de 9,72 millones.

La actuación se desarrollará de forma secuencial en la calzada derecha de la A-6, sentido Galicia y está previsto que se extienda durante los próximos cuatro meses. Los trabajos consisten en el fresado del pavimento deteriorado y posterior reposición con mezcla bituminosa en caliente. Posteriormente se ejecutará una capa de rodadura en todo el tramo y en toda la anchura de la calzada.

Finalmente se procederá al repintado de la señalización horizontal y la limpieza y terminación de las obras. Para garantizar la seguridad de las personas usuarias de la autovía y de los trabajadores, será necesario cortar por tramos de determinada longitud la calzada afectada por las obras en sentido A Coruña y, en general, desviar el tráfico a la calzada en sentido Madrid, que quedará en ese trayecto con doble sentido de circulación.

Durante el desarrollo de los trabajos, se dispondrá la señalización de obra y desvíos necesarios que permitan el desarrollo de los trabajos y el flujo del tráfico con seguridad.

Esta obra se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado que suma 300,6 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de León, según destaca el Gobierno en una nota.