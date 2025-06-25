Verano de asfalto y cortes de circulación por la A-6
El Gobierno anuncia obras de mejora en el trazado de la autovía del Noroeste en la provincia leonesa
El Ministerio de Transportes anuncia el regreso de las obras para la rehabilitación del firme en la calzada derecha de la autovía A-6 entre La Bañeza, en el kilómetro 299, y Astorga, en el kilómetro 335 del vial, que cuentan con un presupuesto de 9,72 millones.
La actuación se desarrollará de forma secuencial en la calzada derecha de la A-6, sentido Galicia y está previsto que se extienda durante los próximos cuatro meses. Los trabajos consisten en el fresado del pavimento deteriorado y posterior reposición con mezcla bituminosa en caliente. Posteriormente se ejecutará una capa de rodadura en todo el tramo y en toda la anchura de la calzada.
Finalmente se procederá al repintado de la señalización horizontal y la limpieza y terminación de las obras. Para garantizar la seguridad de las personas usuarias de la autovía y de los trabajadores, será necesario cortar por tramos de determinada longitud la calzada afectada por las obras en sentido A Coruña y, en general, desviar el tráfico a la calzada en sentido Madrid, que quedará en ese trayecto con doble sentido de circulación.
Durante el desarrollo de los trabajos, se dispondrá la señalización de obra y desvíos necesarios que permitan el desarrollo de los trabajos y el flujo del tráfico con seguridad.
Esta obra se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado que suma 300,6 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de León, según destaca el Gobierno en una nota.