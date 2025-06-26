Cinco mociones y 160 preguntas a UPL nutren el pleno de hoy en San Andrés

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

Como ocurriera en el pleno del pasado 29 de mayo, los grupos de la oposición someterán de nuevo a un intenso escrutunio al equipo de Gobierno de San Andrés del Rabanedo en la sesión prevista para hoy. Si hace un mes se cifró en 129 preguntas sobre los avances y cuestiones pendientes en la gestión municipal que efectúa UPL, esta mañana el PP, el PSOE, Vox, IU, Cs y la no adscrita llevarán casi 160 sobre la plantilla de limpieza, la organización, la plantilla, el convenio con las juntas vecinales, el presupuesto...

Además del seguimiento y control al Gobierno, en el pleno se dará cuenta de las resoluciones de Alcaldía, de las resoluciones judiciales y de las juntas de gobierno. Se lleva el calendario de fiestas locales de 2026 y cinco mociones. Todos los grupos excepto Vox llevan una moción para reafirmar los valores democráticos de igualdad, respeto, libertad y dignidad.

Por su parte, Vox propone un cambio de denominación de la plaza de Santo Domingo por plaza de la Cofradía Las Tres Caídas de Jesús Nazareno con motivo de su 25 aniversario; otra relativa a la defensa y conservación de las asociaciones del municipio y una tercera de la adquisición de un camión lava-contenedores para mejorar la limpieza y salubridad en el municipio

Ciudadanos propone otra gestión de los restos de siega y poda en San Andrés.