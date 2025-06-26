Nuevo relevo en Letonia de soldados leoneses para vigilar la frontera rusa

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Un nuevo retén de militares del Mando de Artillería de Campaña de la base leonesa de Conde de Gazola ya ha llegado a Adazi, la base letona en la que están desplegadas. Se trata de quince soldados que han dado relevo a los 80 que se habían traslado en enero y que forman parte de la Presencia Avanzada Reforzada de la Otan en la frontera con Rusia. Todo ello, en un contexto marcado por el enfrentamiento en la cumbre de la Otan en la que finalmente se ha pactado, pese a la reticencia de España, de incrementar el gasto en Defensa hasta el 5% del PIB.

La presencia de los soldados leoneses en Letonia es constante desde 2017 y entre sus objetivos, proporcionar apoyo de fuego al contingente multinacional que integra esta misión. El despliegue en la zona de operaciones es de seis meses, con lo que los soldados que acaban de incorporarse a la misión estarán allí hasta el mes de enero. La undiad del Maca con presencia constante en Letonia es el Gail II/63, el Grupo de Adquisición de Información y Localización, especialistas en el manejo de vehículos aéreos no tripulados.

Junto con los efectivos materiales, desde la Base Conde de Gazola se han desplazado a Adazi artillería autopropulsada o el radar Arthur. Junto con los españoles, componen la misión internacional alemanes, candienses, estadounidenses y británicos, además de las tropas de Albania, Eslovenia, Italia y Polonia. Tras los meses de verano, todos ellos harán frente a temperaturas de frío extremo con una humedad del 80%, como ya relataron uno de los relevos leoneses en la ciudad letona, situada al norte de la capital, Riga.

Durante su estancia, los soldados realizan maniobras constantes para mejorar la coordinación de los países de la Otan.