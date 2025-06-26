Diario de León

Nuevo relevo en Letonia de soldados leoneses para vigilar la frontera rusa

El último retén, con 15 soldados, acaba de incorporarse a su puesto en Adazi hasta diciembre

Imagen de archivo de un convoy español en la base letona de Adazi.

Abigail Calvo
León

Un nuevo retén de militares del Mando de Artillería de Campaña de la base leonesa de Conde de Gazola ya ha llegado a Adazi, la base letona en la que están desplegadas. Se trata de quince soldados que han dado relevo a los 80 que se habían traslado en enero y que forman parte de la Presencia Avanzada Reforzada de la Otan en la frontera con Rusia. Todo ello, en un contexto marcado por el enfrentamiento en la cumbre de la Otan en la que finalmente se ha pactado, pese a la reticencia de España, de incrementar el gasto en Defensa hasta el 5% del PIB.

La presencia de los soldados leoneses en Letonia es constante desde 2017 y entre sus objetivos, proporcionar apoyo de fuego al contingente multinacional que integra esta misión. El despliegue en la zona de operaciones es de seis meses, con lo que los soldados que acaban de incorporarse a la misión estarán allí hasta el mes de enero. La undiad del Maca con presencia constante en Letonia es el Gail II/63, el Grupo de Adquisición de Información y Localización, especialistas en el manejo de vehículos aéreos no tripulados.

Junto con los efectivos materiales, desde la Base Conde de Gazola se han desplazado a Adazi artillería autopropulsada o el radar Arthur. Junto con los españoles, componen la misión internacional alemanes, candienses, estadounidenses y británicos, además de las tropas de Albania, Eslovenia, Italia y Polonia. Tras los meses de verano, todos ellos harán frente a temperaturas de frío extremo con una humedad del 80%, como ya relataron uno de los relevos leoneses en la ciudad letona, situada al norte de la capital, Riga.

Durante su estancia, los soldados realizan maniobras constantes para mejorar la coordinación de los países de la Otan.

El ministro de Defensa letón alaba la presencia de los militares

El ministro de Defensa de Letonia, Andris Spruds, elogió ayer la presencia del contingente español de la Otan en Letonia, tras reunirse con su homóloga española, Margarita Robles, al margen de la cumbre en La Haya. «España es un socio importante de Letonia, tanto con la presencia de soldados como con un fuerte compromiso para fortalecer las capacidades de la organización», dijo Spruds en su cuenta de la red social X, en la que el letón publicó una foto con Robles. «Seguimos construyendo una cooperación más estrecha en el desarrollo de capacidades y adquisiciones conjuntas», abundó el letón. España mantiene en Letonia un contingente de unos 600 soldados, el segundo mayor grupo de militares de la Otan después de Canadá. Los soldados españoles incluyen infantería mecanizada como parte del batallón multinacional de la Otan estacionado en la base conjunta de Letonia y la Alianza Atlántica, en la ciudad Adazi. España también aporta en Letonia, además de las unidades artilleras procedentes de la base leonesa de Conde de Gazola, una unidad de defensa aérea española equipada con misiles de defensa aérea Nasams estacionada en una base letona en la ciudad de Lielvarde.Los contingentes desplazados en León participan en ejercicios de fuerzas terrestres y de defensa aérea de la Otan durante su despliegue.
