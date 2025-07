San Andrés busca una solución «parcial» para abrir el puente de Adif tras 54 meses

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

Tras cuatro años y medio cerrado, el puente de San Juan de Dios que cruza las vías en dirección al Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo podría aproximarse a una solución «parcial» que permita abrir por fin a la circulación sus dos carriles desde la avenida de San Ignacio de Loyola a Azorín.

El encaje de bolillos vendría de la mano de la pasarela peatonal que el Ayuntamiento de San Andrés colocaría para salvar la histórica Presa del Bernesga en Jesús Nazareno y que está presupuestada en 50.000 euros en el borrador presupuestario. El equipo de Gobierno tiene depositadas sus esperanzas en poder aprobar el presupuesto de 2025 que contempla esa partida este verano.

La infraestructura ‘engulle’ la mitad del capítulo de inversiones, ya que el otro 50% se destinaría a las expropiaciones necesarias para el cementerio municipal. Una vez salvado ese paso peatonal que se confeccionaría con dos marcos de 4 metros por 2,5, según el proyecto, se ensayaría una apertura del puente al tráfico rodado, seguramente sin camiones y a pesar de las deficiencias, como el corte abrupto del carril-bici que concluye a un metro de altura y de la mini-glorieta que dificulta el giro de vehículos de mayor tonelaje y que podría solventarse haciendo la rotonda pisable, según propuso el propio Administrador de Infraestructuras Ferroviarias en su visita al municipio.

Todo lo relacionado con el puente que construyó Adif sobre las vías con 2,7 millones de euros ha sufrido un cierto gafe. De hecho, el sueño que duerme desde hace 54 meses ha demostrado ser profundo, a pesar de las pesadillas. Su «no» apertura ha estado marcada por el covid primero, la rotonda que no daba la talla después y por las diferencias entre Adif y el Ayuntamiento para la cesión de sus 13,9 metros de longitud por los famosos remates y para incluir el desdoblamiento de carriles.

Incluso el equipo de Gobierno de UPL tuvo que «perseguir» a la Confederación Hidrográfica del Duero dos años para lograr que este organismo le diera permiso para colocar una estructura que enlazara las dos orillas de la Presa del Bernesga. La CHD rechazó el proyecto sobre el canal, el Ayuntamiento remitió un proyecto modificado y decenas de llamadas después y de peticiones de reunión infructuosas, la Confederación comunicó que «no encontraba» el expediente, que se volvió a remitir el 24 de septiembre de 2024 para lograr su beneplácito, aunque con mucho retraso.

Con el «sí» a la pasarela peatonal y la esperanza de poder colocarla pronto, se abre la posibilidad de poner en funcionamiento el puente de San Juan de Dios de forma parcial. El asunto es que para «despertar» del todo al puente sobre su lecho de vías se requeriría firmar un convenio con Adif que incluya las obras de dos carriles extra para que el puente no se convierta en un tapón para los 16.000 vehículos que llegarán a pasar por él a diario y ofrezca dos calzadas en cada sentido de circulación. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ya ha dado por entregada la obra sin asumir los flecos de la obra para enmendarlos, según manifestó el representante del Mitma en abril de 2024 y el equipo de Gobierno leonesista valora solucionar esas deficiencias por otra vía e incluso duda de abordar el desdoblamiento de carriles para poder abrir «lo antes posible» un puente cerrado cuatro años y medio. La Corporación anterior reservó 2 millones para los cuatro carriles, 300.000 euros de ellos aportados por la Junta. La población, por su parte, espera que se esfume el cenizo que persigue al vial de San Juan de Dios, que ha permanecido cerrado a cal y canto desde que en enero de 2021 concluyeron sus obras, con promesas anuales de su inminente apertura, pero que no se han hecho realidad.

Cuestiones inverosímiles han dilatado su inauguración

El primer contacto entre UPL y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en abril de 2024 parecía que allanaba la apertura del puente, como ocurrió en los tres años y medio anteriores, cuando su puesta en funcionamiento siempre se creía también a punto. Pero sigue sumando meses de cierre y como reconoció la alcaldesa, Ana Fernández Caurel, en el pleno del jueves, «si Adif no remata los flecos tendremos que abrirlo nosotros como sea porque es una necesidad». San Andrés y Adif se enredaron durante el mandato socialista en quién, cuándo y cómo se abría el paso, que ahorraría un gran rodeo al 75% del tráfico que ahora continúa por Pinilla. La obra arrancó tarde por el covid, se remató sin aperturar porque la rotonda más cercana al Ayuntamiento no daba «la talla» para distribuir con seguridad la circulación, luego porque había que ejecutar la ampliación de carriles y la continuidad por Aldeiturriaga y finalmente por problemas en la cesión del vial. La nueva Corporación leonesista heredó esa bola que todavía no ha digerido para aceptar los 800 metros de viales de conexión y el puente de 13,9 metros de anchura en su tablero con «desaciertos» sin corregir.

Alivio a Pinilla del 75% del tráfico

La alcaldesa de San Andrés, Ana Fernández Caurel, ya expresó en varias ocasiones que su intención es abrir el puente «cuanto antes y si de momento no pueden pasar camiones, sin ellos, porque es una necesidad». Se abriría para ir dando salida al tráfico de Valverde de la Virgen, hacia la montaña, los Hospitales y Eras, aunque sea con el inconveniente provisional de desembocar en una carretera estrecha y desgastada que se estrangula al atravesar la Presa del Bernesga. El proyecto de mejora de la conexión por delante de Mármoles Aldeiturriaga está realizado, la obra, no. Pero la apertura del puente aliviaría un 75% del tráfico que ahora prosigue hacia Pinilla.