Le imponen seis años de prisión por una puñalada que pudo haber sido mortal

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León condenó a una pena de seis años de multa a un dominicano con residencia legal en España, como autor de una puñalada que afectó al pulmón y al corazón de un joven que hubiera fallecido de no haber recibido asistencia médica de inmediato. Los hechos ocurrieron el día de Navidad de 2023.

Sobre las 8.00 de la mañana, la víctima estaba con unos amigos y el acusado se le acercó para decirle que tenían que hablar. Ante ello, ambos decidieron salir fuera del citado establecimiento y una vez en la vía pública comenzaron a hablar, siendo entonces cuando el procesado salió de un vehículo estacionado en las proximidades y dirigiéndose al posteriormente damnificado sacó un cuchillo de, al menos, 15 centímetros de largo.

Lo llevaba oculto en la manga izquierda del chaquetón que vestía y, con ánimo de acabar con su vida y asumiendo, al menos, la alta probabilidad de que con ello podría causarle la muerte, le asestó una puñalada en el costado izquierdo, que le clavó en la zona izquierda de tórax y en la zona axilar, con afectación del pulmón y al corazón del lesionado, produciéndole una herida en el costado izquierdo a la altura de la axila con 2,5 centímetros de incisión que atravesó el pulmón, rompiéndole el nervio diafragma y penetrándole el corazón con un corte de 2,5 centímetros.

El corte le produjo una parada cardiorrespiratoria recuperada y lesiones en el pulmón y en el corazón. «El lesionado habría muerto de forma inminente e inevitable de no haber sido por la rápida asistencia médica recibida, precisamente al haber afectado directamente a dos órganos vitales como son el corazón y el pulmón», explican los magistrados.

"NO LE CONOCÍA"

El procesado aseguró que que no conocía al denunciante, dijo que se encontraba en el interior de la discoteca con unos amigos y que luego había salido a la calle, donde habría unas 18 personas. ,Según su versiónm no estaba en ningún vehículo ni tenía cuchillo alguno ni había apuñalado al denunciante. Reconoció que la policía le había detenido en una esquina próxima a la discoteca y que tenía una mancha de sangre en el pantalón pero que no sabía por qué.

«El grado de agresividad mostrado por el procesado fue tal que motivó que el lesionado y las personas que presenciaron la agresión se vieran en la necesidad de huir corriendo del lugar de los hechos, precisamente para evitar el riesgo de sufrir otras agresiones». Por ello, la Sala considera proporcional que se imponga al procesado la pena de seis años de prisión por homicidio en tentativa. Añade unan indemnización de 22.600 euros para la víctima.