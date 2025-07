El nuevo Villadangos empieza por inyectar cada día 200 camiones más a la N-120

Villadangos ensancha el perímetro mientras el entorno absorbe las consecuencias. Las primeras, para la carretera Nacional 120, donde parece que no cabía un camión más, hasta que la extensión del sesgo logístico del enclave leonés ofrece nuevas cifras y recuentos. Al corredor de cohesión de la provincia leoneses le caerán de regalo hasta doscientos vehículos pesados cada día. Por añadidura, para ampliar la capacidad conocida de aforo que soporta un vial saturado por la presión de las mercancías por carretera. Este será el primer efecto inevitable para el tránsito de una carretera que se atomiza en tramos urbanos y secuencias reguladas por línea continua que convierten en interminables los espacios de travesía. Si actualmente la N-120 soporta a duras penas la fricción de mil unidades de vehículos de transporte, los responsables de tráfico verán cómo gestionan el aluvión que se añade al repertorio habitual del polígono; de los polígonos, porque en este suma y sigue de tráfico pesado tiene mucho que decir el enclave próximo a Hospital de Órbigo, que también descarga la demanda sobre la carretera de cabecera del Camino de Santiago. La marca día tiene ya en fase avanza la construcción de su mega base logística en el límite de la segunda fase de Villadangos, que lleva adosada la entrada en servicio a lo largo de 2026, y que supone cerca de 200 camiones diarios. No es menor la variación en la fórmula para la presión circulatoria: el negocio más próximo en entrar en actividad en Villadangos aportará un incremento del 20% en el aforo de vehículos pesados; de sopetón, lo que va a colocar al límite la capacidad de la carretera para soportar tráfico, además de cuestionar las fórmulas de seguridad vial que procuran las administraciones para este entorno. Hay un infierno de tráfico en el pasillo de la N-120 que espera desde hace siete años la aplicación de un rescate que se quedó en el limbo así que se produjo aquel cambio de gobierno por la moción de censura al Gobierno del PP. Antes de aquella quiebra quedó escrito y perfilado un salto ordenado y bonificado de vehículos pesados de la N-120 a la autopista de peaje, que se ofrece aún holgada para la capacidad de sus cuatro carriles, con unas tasas que no acaban de acercar oferta y demanda. Ese peaje de la León-Astorga condiciona la armonía que le falta al corredor; la nacional saturada; la autopista, a medio gas, a pesar de que en los últimos meses se han producido incrementos de entrada de tráficos pesados. Lejos, aún, de la fluidez que facilitaba aquel acuerdo a tres bandas que acercó al Gobierno, la Junta y la concesionaria para ajustar un trasvase que cubría hasta un 75% del coste. Setecientas u ochocientas unidades pesadas podrían saltar desde hace ya más de media docena de años los muros del pesaje que disuades de esta elección de los cuatro carriles para mejorar los accesos al polígono de Villadangos, a los núcleos de la ribera del Órbigo, y los ramales de entrada de las vías de alta capacidad que circundan el nudo de Valverde de la Virgen.

El resto del debe en la cuenta con el asentamiento industrial más próspero de la provincia leonesa está reflejado en la precariedad de los accesos al recinto, impropios de la proyección del referente; máxime, para los negocios vinculados al sector logístico que han comenzado a desplegarse en la zona y que extienden la actividad ya radicada en este punto. A esta hora se acometen los primeros pasos para articular una conexión nueva desde la N-120, con rotonda y dos niveles para la selección y la afluencia del tráfico; de la misma forma, se impulsará un reajuste en el enlace que pincha el polígono a la carretera de Velilla de la Reina. Aunque el desarrollo de la obra aún se establece en el tramo inicial, se espera que a lo largo del próximo año esté completado este scalextric.