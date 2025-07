Courel ataca a Diez por «echar mierda sobre nuestro secretario provincial»

Publicado por L. Urdiales León Creado: Actualizado:

Sobran evidencias de la cruenta batalla que libran las dos facciones del PSOE leonés. Guerra total, reabierta con la salida de Cendón de la ejecutiva federal y agitada por las críticas del alcalde de León, José Antonio Diez, a la sección sanchista entre los efectos del naufragio de Cerdán. Por si faltaba algún aliciente, entró en liza en las últimas horas Gerardo Álvarez Courel, cuerpo a cuerpo contra el alcalde de León, y en defensa de Alfonso Cendón. «Siempre he dicho que las opiniones se deben hacer de puertas para dentro, pero viendo estos titulares, no tengo más remedio que pronunciarme. José Antonio, las últimas primarias del PSOE leonés han sido limpias, por mucho que tu candidato y tú tratasteis de sembrar todas las dudas posibles, con un 76% de votos, y 1.492 para el ganador, Javier Alfonso Cendón, por 747 para tu candidato, Diego Moreno», allana Álvarez Courel en la apertura de un escrito en su cuenta de la red social Facebook. El presidente de la Diputación de León, contra el alcalde de León, a mano abierta. «Me gustaría que fueses así de contundente en tus críticas al PP, pero claro, te da mucho más protagonismo echar mierda sobre nuestro secretario provincial. Quizá porque tú hubieras deseado tener ese puesto, pero no generas esa confianza en el resto de militantes de nuestra provincia. Todos y todas podemos tener nuestras preferencias, claro que sí, pero lo que no podemos es estar continuamente sembrando dudas sobre la honorabilidad de nuestros dirigentes. Por eso, y por mucho más, no debemos anclarnos al pasado. Has sido elegido recientemente secretario de la agrupación de León, y de la misma manera que tu proceso fue limpio, el anterior también», tercia del dirigente provincial en la polémica avivada sobre las manos negras del recién caído secretario de organización en favor del sector sanchista en los lances orgánicos del socialismo leonés. En la misma línea, reafirma sus votos por Cendón. «Por cierto, y por si quedaba alguna duda, mi apoyo a Cendón es firme y contundente. Es un político honesto, trabajador, luchador por nuestra tierra y por nuestras gentes».

La misiva, en estilo directo al alcalde de León, aporta algunas referencias emocionales que invocan a líderes del socialismo, aunque en este caso no se significaran en defensa de los valores sanchistas. «Y para finalizar, José Antonio, te invito a escuchar aquella reflexión de Alfredo Pérez Rubalcaba sobre estar o no en un partido. Dice verdades como puños. En el PSOE nadie es imprescindible, pero todos y todas somos necesarios. Pero si alguien no está agusto, la puerta que estuvo abierta para entrar, también lo está para salir. Y si somos militantes, debemos apoyar a nuestro secretario federal, a nuestro secretario autonómico y a nuestro secretario provincial. Siempre PSOE», concluye Álvarez Courel, parapeto al repertorio de críticas que Diez repartió antes a través de una entrevista en el programa Más de Uno, de Onda Cero, que dirige Carlos Alsina, con alusiones delicadas a los últimos años de confrontaciones en el socialismo leonés y rifirrafes orgánicos en los que denunció la mano subjetiva de Santos Cerdán o de Ábalos, antes. Las redes sociales eran ayer un zoco de la contienda socialista, con comentarios de diferente orientación; alguno, le recordó a Courel que es presidente de la Diputación con los votos de Diez en León. A lo largo del día, el comentario inicial del presidente de la Diputación terminó por desaparecer de la red social.