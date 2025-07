La estación de León se expone a dos semanas de baile de vías y trenes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Renfe modificará temporalmente el servicio de alta velocidad en la conexión Asturias-León-Madrid entre eset lunes y el 20 de julio, con motivo del avance de las fases en las obras de duplicación de la vía de alta velocidad que Adif está realizando en el tramo Palencia-León, y que dejan temporalmente fuera de servicio el cambiador de ancho de Vilecha. La modificación para facilitar la movilidad de los viajeros se traduce en una mayor duración de los tiempos de viaje y en la reestructuración de la oferta durante esos días. Del 7 al 10 de julio todos los servicios de la línea de alta velovidad se van a realizar por la vía de ancho convencional entre León y Valdestillas (en la provincia de Valladolid). Al no poder circular por la vía en la que se están realizando las obras, los trenes incrementarán 40 minutos de media la duración del viaje, además de modificar los horarios de salida y/o llegada. Durante este periodo, y debido a los trabajos de mejora, no circularán los dos servicios AVE León-Madrid-Valencia. El AVE León-Madrid-Alicante pasará a realizarse como servicio Alvia entre León y Madrid. Además, los AVE 5721 y 5750 entre Gijón y Castelló, y los AVE 4161 y 4060 entre Gijón y Madrid, no realizarán parada en la terminal leonesa. La parada comercial en León se hará en el andén subterráneo. Los trenes con salida de Asturias saldrán de origen con los asientos en sentido contrario a la marcha hasta León donde, tras realizar la maniobra de cambio de ancho, el sentido se normalizará. Durante los siguientes diez días, del 11 al 20 de julio, únicamente estará disponible para circular una de las vías de la línea de alta velocidad entre Palencia y León, y el cambiador de Vilecha seguirá sin estar operativo. Esta circunstancia conlleva una modificación de las marchas horarias de los trenes para evitar cruces en esa vía única. El Intercity 4179 Madrid Chamartín-Ponferrada circulará por la vía convencional entre Valdestillas (Valladolid) y León. Los AVE León-Valencia seguirán sin circular durante este periodo y la parada comercial en León se realizará en el andén de superficie. Desde el 21 de julio se retomará la circulación en doble vía, al igual que en el periodo ya anunciado de obras del 16 de junio al 6 de julio, con incrementos en el tiempo de viaje de los trenes Asturias-Madrid de unos 12 minutos, al tener que hacer la maniobra de cambio de ancho en el cambiador de Clasificación, en lugar de en el de Vilecha. Los AVE 5071 y 5170 entre León y Valencia volverán a circular el 30 de septiembre. Renfe ha programado un total de 32 circulaciones en autobús para los viajeros de los servicios de media distancia entre este lunes, 7 de julio, y el jueves día 10 por las obras de duplicación de vía que realiza Adif entre Palencia y León. Además y según ha informado la compañía, los trenes de Servicio Público tendrán «pequeños ajustes horarios» y se realizarán 32 circulaciones por carretera entre León y Palencia. Los transbordos se realizarán así: el Regional Valladolid (6.00 horas)— Gijón (12.30 horas), Príncipe Pío (16.26 y 18.23 horas) — León (22.13 y 00.21 horas); MD León (5.28 y 14.31 horas) — Madrid Príncipe Pío (11.26 y 20.41 horas) y Regional León (17.34 horas) — Valladolid (21.11 horas).