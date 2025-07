"Hay que fomentar el turismo pero sin perder la identidad de cada zona"

Publicado por M. Rabanillo León Creado: Actualizado:

La mesa redonda sobre Turismo y Convivencia ha abordado la problemática de cómo impacta el desembarco de turistas en una ciudad como León y cómo regularlo, así como qué necesidades, bien distintas a las de la capital, tienen en la zona rural y en ciudades medias como Astorga.

El debate ha contado con la presencia del letrado asesor de la Cámara de la Propiedad Urbana de León, Juan López-Contreras, el presidente de la Asociación Provincial de Agencias de Viajes (Aprolav), Jerónimo Fernández, y el alcalde de Astorga, José Luis Nieto, con la moderación del periodista del Diario de León Álvaro Caballero.

A juicio de López-Contreras, el modelo de convivencia se debe basar en la calidad del turismo, que es lo que lleva a que el sector sea rentable. Señala que el turismo “es una oportunidad de desarrollo y no se debe perder, pero tampoco se puede perder la identidad”.

Para el representante de la Cámara de Comercio, “hay que lograr un equilibrio, y tenemos que ir hacia un modelo que permita a los ciudadanos convivir con el auge turístico”. Es consciente de que el turismo es necesario pero “si no se controla sí que genera problemas de convivencia, como ocurre en zonas por ejemplo como Menorca”.

“Es cierto que hay inversores que compran vivienda para invertir en alquiler turístico y las están arreglando. Es fabuloso porque mueve dinero, pero hay que tener en cuenta todos los daños tangenciales que crea el turismo”, señala López-Contreras, en referencia a los ciudadanos que quieren seguir viviendo en León sin que su entorno resulte demasiado afectado. Recuerda que ahora “está prohibido poner alquiler turístico si están de acuerdo tres quintos de los propietarios de la comunidad, una regulación que ha modificado la de 2019 y que ha llegado tarde”. En este sentido, señala que “ahora mismo está haciendo daño el alquiler turístico”.

Para López Contreras, cada zona es distinta y tiene su propia regulación. “Ahora se está tratando la problemática en grandes ciudades, pero no es lo que sucede en León o Astorga” ya que hay zonas despobladas que no tienen la problemática de León. “Insisto en que hay que mantener la identidad de las zonas” ya que “hay pueblos que son como parques temáticos”, remarca López-Contreras, quien considera que “no hay nadie que se esté preocupando sobre eso”. A su juicio, “la regulación debe contemplar a todos, con gente experta sobre estos temas para tener la experiencia de zonas que llevan veinte años de ventaja”. “La gente de León disfruta de vivir en León y eso no se puede perder”, ha aseverado.

Para Jerónimo Fernández es importante escuchar al cliente y “ahora demanda el turismo de viviendas, apartamentos y tenemos que este tipo de turismo esté integrado dentro de la oferta de León y de la provincia”. El presidente de las agencias de viaje señala que “sí que es necesario que este tipo de viviendas estén legalizadas” y “que no haya proliferación de viviendas que no cumplen con la normativa”.

Fernández se ha referido al turismo asociado a las despedidas de solteros remarcando que Leçon necesita “un turismo de experiencia y calidad”, algo que no ocurre con las despedidas, que “han proliferado mucho y se nota en las calles”.

Defiende que se siente todo el sector, “todos los actores de turismo y tener claro hacia donde queremos ir” e incide en que “hay que escuchar a los residentes y saber qué quieren los leoneses sobre el turismo”. Se manifiesta “en contra del turismo de despedidas de soltero, que está masificado” y que tampoco gusta a la hostelería.

Está de acuerdo con que León preserve su identidad, “con herramientas para controlar los flujos turísticos y poner en práctica de aquí a varios años para que el turista sepa donde tiene que ir sin encontrarse un lugar masificado”.

Está de acuerdo en que se está apostando mucho por el turismo de congresos, en el que León se está posicionando bien, y que se puede desestacionalizar. Señala que deberían ser congresos de entre 200 y 300 participantes porque León “no puede asumir más de golpe, a nivel hotelero y de hostelería”.

Reconoce que en los centros históricos es “muy complicado” gestionar el turismo, y puede tener parte de culpa de que los vecinos se vayan, “pero no es el principal responsable”.

José Luis Nieto ha destacado que una ciudad como Astorga, con recursos turísticos y patrimoniales “muy importantes”. El fomento de pisos turísticos, con más de 360 licencias, ha sido favorable, “porque ha promovido el empleo para reformarlos a la hora de ponerlos en condiciones para el alquiler“. Para el alcalde de Astorga, “hay un problema con la ley de alquiler, que no da seguridad jurídica a los propietarios porque el inquilino se mete y luego no sale, pero en el caso de las viviendas turísticas es una salida para los propietarios”. Afirma que los principales visitantes entran en Astorga a través del Camino de Santiago, con nacionalidades de todo el mundo. “Si no fuera por el Camino de Santiago, no vendrían peregrinos extranjeros de países como Estados Unidos, Canadá o Australia”, ha señalado Nieto, quien ha incidido en que se han fomentado los negocios

El regidor destaca que este año “hemos celebrado ya dos congresos, de las universidades Autónoma y Complutense de Madrid, y el turismo de congresos ha promovido economía en Astorga y en su comarca”. Reivindica el turismo asequible, remarcando que “se puede pasar un fin de semana con precios que no tienen en las grandes ciudades y se puede competir con la oferta de zonas de playa”.

Los recursos de Astorga ha atraído a mucho turista asiático, coreanos y japoneses, “que se están interesando mucho por la ciudad y la comarca” y asevera que “apostamos por un turismo tradicional a precios razonables”

En cuanto a promoción considera que el consorcio provincial debería aunar a todos los implicados para analizar lo que es singular en cada zona porque no es lo mismo en la capital que en el resto de la provincia, “donde estamos encantados de acondicionar viviendas y recuperar las viviendas abandonadas”. “Tenemos el Camino, pero también hay pueblos con otros recursos y no todo es promover la capital”señala Nieto, para quien es necesario “vender la provincia en los grandes núcleos de población donde hay gente que sale. Ir a Madrid, a Asturias, a Galicia, nos interesa más a todos”, con sitios como la Cueva de Valporquero, que es un tesoro, o el palacio de Gaudí porque “hay mucha gente que no saben que existen este tipo de cosas en León”.

Nieto considera que hay que analizar que está haciendo la Diputación para atraer turismo, “dónde lo estamos promocionando, y no creo que no está bien enfocado”. “Con poner un estand en Fitur no hacemos nada”, remata el regidor, que ve bien traer influencers. “Es positivo y hay que traer más gente en este sentido”, sentencia.

Nieto insiste en que la problemática de la vivienda es fundamental para los pueblos. “Se necesitan políticas públicas para hacer vivienda social a precio razonable para gente joven”, concluye.