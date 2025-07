El Camino de Santiago reivindica su turismo de calidad

Con Álvaro Caballero como moderador, el V Congreso de Turismo Diario de León acogió la mesa redonda Los Caminos de Santiago en León. Segunda de la jornada que contó con la participación de David Fernández, alcalde de Valverde de la Virgen; Jorge García, alcalde de Congosto, y Enrique Busto, alcalde de Hospital de Órbigo.

Ya el propio Caballero definió al Camino de Santiago como el mejor producto turístico de León porque "se vende solo", en referencia al poder y atracción que genera a nivel mundial. Evidentemente, se referían al Camino Francés, pero como representantes de tres localidades y municipios tan emblemáticos también cuenta esa diversificación en la oferta turística en los otros caminos, que cada vez suman más al turismo en general en la provincia.

En este sentido, David Fernández, alcalde de Valverde de la Virgen, situó como uno de los grandes atractivos de su municipio "nuestra basílica, que además es la patrona y es un bien de interés. Hemos visto la evolución de los peregrinos, como han ido cambiando. Ahora hay más de la zona asiática, de EE UU, de Canadá. El Camino antes era más local pero ahora ha crecido mucho. Hay que realizar labores de mantenimiento. En nuestro municipio, además, se divide en el de Santiago y el francés hasta unirse en Hospital de Órbigo".

Junto al atractivo del Camino de Santiago en sí mismo, también se incidió en que cada punto, cada pueblo y municipio, tiene su propio encanto o emblema en el que los peregrinos se detienen y lo convierten en símbolo. Cómo no, señalaba Álvaro Caballero, "muchos peregrinos pasaron por León a la sombra del Paso Honroso. Daba pie así a la intervención de Enrique Busto, alcalde de Hospital de Órbigo, quien rápidamente afirmó que "siempre es una buena oportunidad hablar del Camino de Santiago. Estamos hablando de unan de las manifestaciones turísticas más grandes que hay en el mundo. No nos tiene que quitar el ápice de cuidarlo. Estamos en un periodo en el que se está masificando. Siempre que me dan la oportunidad, como ocurre en Diario de León, intento reivindicarlo. No todo negocio vale, no todo albergue vale y es obligación de todos cuidarlo. Cuando además crecen los negocios, hasta servicio de Correos, o para llevar maletas. Sobre todo las instituciones superiores a nosotros. En normativa y mantenimiento. Los pueblos podemos llegar hasta donde podemos llegar. Tenemos que concienciarnos de que nunca se rompa el camino de Santiago. Nosotros estamos encantadísimos en que el puente del Paso Honroso luzca como el que más. Y tenemos seis albergues. Pero la colaboración de las entidades privadas es muy importante.

Aunque fue ya al final de la mesa redonda, Jorge García, alcalde de Congosto, habló de detalles clave en todo desarrollo: desde la creación de sinergias a ser conscientes de las necesidades del mundo rural, tan diferentes a las urbanas. "Los que pisamos la calle como alcaldes de pueblo percibimos los problemas que a veces desde Madrid no se ve igual. Salgo a la calle y veo que la gente que tiene negocios o quiere emprender no tiene nada que ver. Hay negocios de hostelería que igual tendrían que estar subvencionados". Quedaba claro que aunque se hable del Camino de Santiago y sus diferentes vertientes, Congosto requiere de un sobreesfuerzo para poder disfrutar de lo que a los otros les llega aunque ya sea solo, para empezar, en infraestructuras. Así lo exigió García. Pero en lo concreto, a un municipio como Congosto "con el Camino olvidado hay un ritmo de crecimiento que se nota en público centroeuropeo. Hay desarrollo de pequeños albergues pero nos faltan infraestructuras turísticas en los caminos. Gracias a asociaciones como Cuatro Valles se van haciendo cosas. Pero acoger a este nuevo peregrino será la clave para que los caminos alternativos funcionen. Lo que sí reivindicamos es tener un plan director", aseguró.

Acerca de cómo es el turista que lleva dentro también el peregrino, respecto a Valverde hay una característica que hace que sea de vuelta en algún momento de su vida o como podría ser la propia naturaleza del peregrino, de una vez. "El peregrino vuelve. Hay un porcentaje importante que vuelve. Vuelve por la experiencia y porque le interesa lo que ve. Hay figuras icónicas que luego hacen que vuelvan así como la gastronomía". dijo David Fernández.

De manera ingeniosa, Caballero lo definió como "turista selfie". Y un lugar perfecto para ello encontró el consenso de la mesa redonda: En Hospital de Órbigo, con el puente del Paso Honroso. "El peregrino acaba y va siempre a algún sitio. Y el puente es atracción y la gastronomía", aseguró Busto.

"En Congosto no se da esa repetición. Pero desde el Ayuntamiento y Cuatro Valles se trabaja para conseguirlo", dijo al respecto García, sobre el potente trabajo que lleva a cabo tanto el municipio como esta entidad supramunicipal.

Se trata en definitiva de que el peregrino que llega desde España, Italia, Francia, Corea y EE UU, como líderes en cuanto a presencia, encuentren la mejor oferta, pueblo a pueblo. Así se plantearon preguntas como si ¿poner en valor el patrimonio, mimar y cuidar el camino, ayudará a que se recuperen pueblos? "En Valverde ese trajín de los peregrinos da vida. Que la gente le dé ese valor. Y sí querría destacar en los últimos dos años una serie de paquetes turísticos que sí que están funcionando", remarcó Fernández.

Y en esa sintonía se manifestó el representante de Hospital de Órbigo cuando dijo que "en Hospital todo lo que suene a negocio se ve por el Camino de Santiago. Cualquier línea de negocio se ve. Tal vez solo la venta ambulante no existe y será por la vigilancia. Lo que más me sorprende es la organización de los coreanos. Cuando llegan con su guía con todo organizado".

Congosto reclamó que se faciliten crear negocios medios, casa rurales... "Tenemos la iniciativa. Nuestra y de Cuatro Valles. Pero sí que es verdad que necesitamos que surja más iniciativa privada", advirtió Jorge García.

Así, entre un Camino de Santiago que crece y crece y un mundo rural que necesita políticas específicas se remató un encuentro en el que surgió un optimismo controlado porque el Camino de Santiago no se acaba nunca.