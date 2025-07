"Si me molesta el ruido de la M30 no voy a Madrid de vacaciones"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El oso, las figuras de protección el Sipam, los grupos de acción local, a escena , en esta animada mesa de debate de cómo acercar turistas que suelen dar un marchamo de calidad al territorio. "Sin los grupos de acción local no existiría el marchamo de turismo rural", aprecia Javier Juanes, gerente de Poeda, que ensalza el trabajo que se ha realizado en los últimos años por lanzar esta marca de territorio, que exhibe el territorio y refuerza el territorio. También tercia a favor de este entorno el presidente dela Fundación Oso Pardo, que defiende todas y cada una de las figuras de protección que amparan el escenario. Guillermo Palomero habla del oso como embajador, "más que como creador de empleo", que también, empleo "de calidad como se atestigua en la red de gías que han apostado por conducir hacia el oso en medio natural y a la vez mostrar el entorno a los ecoturistas, exigentes, que son portadores de este modelo". Octavio González, presidente de la reserva de la Biosfera Los Argüellos, aporta algunas consideraciones sobre cómo dar valor añadido a marcas de calidad que ampara el Sipam. "Esto requiere un sello que garantice la distinción y procedencia de lo que produce el territorio; hablo de la trazabilidad, de la explotación de la ganadería extensiva, que enfatice el valor de esa marca agroalimentaria que ampara un territorio distinguido por la calidad de los patos, el entorno, la explotación secular y una forma de vida en torno al aprovechamiento que aporta al final esa proteína de los pastos".

No faltó en el debate la ley de oferta y demanda; de lo que se ofrece en este entorno y lo que busca el turista, a veces con el conflicto de intereses, el canto del gallo o el mugido de la vaca. "La gente también tiene que saber a qué viene; si me molesta el ruido de los coches en la M30 no me voy a Madrid de vacaciones", describe González.

Palomero apuesta por mejoras la oferta en León en torno al oso, en ese modelo de avistamiento que en Asturias está desarrollado con "implicación de un hostelería de calidad para el ecoturista" que echa en falta en la zona del alto Sil, aunque más avanzado en Riaño, Picos de Europa, y en oriente de la provincia leonesa.

Entre oferta y demanda, se aclara además el futuro del sector: "lo termina de regular", aprecia Javier Juanes, "como ocurrió cuando dirigimos las ayudas y ala actividad hacia el desarrollo del turismo rural hasta que el mercado consideró que era suficiente"