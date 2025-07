Los pueblos reclaman una estrategia de "territorio" para poner en valor el patrimonio cultural de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La naturaleza y la hostoria en León los enriquece aún más el "patrimonio cultural, un reclamo único", como exhiubió la mesa redonda del V congreso turístico de Diario de León. En ese foro, moderado por el redactor de Diario de León Miguel Ángel Zamora, los alcaldes de Gordoncillo, Valderas y Cimanes del Tejar, Urbano Seco, Agustín Lobato y María del Pilar Gancedo, respectivamente, reclamaron visión de "territorio" para poner en valor, con la ayuda de las adminiustraciones superiores, todos estos recursos que ayuden a luchar contra la despoblación con ideas novedosas que "ligan a la gente con la tierra".

Urbano Seco (Gordoncillo): "Vamos a tener la 37 ruta de los vinos de España DO León"

El ejemplo lo abrió Gordoncillo. Su alcalde, Urbano Seco, citó que este verano, en su municipio habrá "actividades culturales 52 días". La cifra encuentra sus principales citas en la "vigésimo cuarta edición del Festival internacional de payasos y la vigésimo quinta feria vitivinícola. Las dos, como resaltó el regidor socialista, buscan desde sus orígenes "ligar el mundo del vino de calidad con actividades culturales de gran nivel" y poner "a la vista del gran público que la calidad de los vinos mueve el turismo". Para darle aún más realce, recordó que trabajan en lograr la "37 ruta de vinos de España DO León".

Seco recordó además otras iniciativas, como "el teatro bajo tierra, que nació en pandemia y que se ha trasladado a otros ayuntamientos, las jornadas literarias de mayo o el premio Semilla de Oro para las personas más importantes del mundo de la cultura. "Todo forma una oferta en la cual, de los 100 millones de personas que se estima que moverá el turismo en España este año, aunque no sea con seis cifras, con cinco nos conformaríamos que pasaran por la comarca", lanzó el alcalde de Gordoncillo.

El regidor insistió en la necesidad de abordar los proyectos turísticos con esta "visión de territorio, de comarca" porque los ayuntamientos medianos y pequeños, por sí solos, "con los medios propios es imposible que lleguen". Seco recordó que, desde 1986, "el 50-60% de los recursos importantes que han entrado en los municipios lo han hecho con apoyo de la UE y de la administración central". "La Diputación está ligada a los servicios primarios, pero lo que tiene que ver con recuperar o poner en valor el patrimonio con mayúsculas es algo que tenemos que ligar a fondos estructurales y de cohesión de la UE", describió el primer edil.

El veterano regidor de Gordoncillo insistió en que "en los pequeños y medianos municipios, en algunos han venido trenes importantes de recursos con los que, si se han aprovechado de forma inteligente, se han hecho cosas importantes. Como ejemplo, Seco citó el Museo de la Industria Harinera de Castilla y León (Mihacale) de Gordoncillo, en el que "el 50% del medio millón de euros vino de la UE". Por contra, incidió en que "en la Junta" han presentado "proyectos importantes, bien trabajados, pero no pasan de las cuatro cifras".

Agustín Lobarto (Valderas): "Hay que recuperar la vinculación de la gente con la tierra"

El mismo empeño en recuperar lo propio pone Agustín Lobato para enriquecer Valderas. El alcalde de este municipio del sur de la provincia ensalzó la iniciativa de teatro para "dar a conocer lo que no se ve, lo que fue el mundo oculto de la elaboración del vino y la conservación de productos". Con este argumento, reseñó el regidor, el ayuntamiento promueve "espectáculos folclóricos, teatros y, la primera semana de agosto", arma un programa "en cinco bodegas especiales y comercios antiguos" para "exhibir ese mundo oculto en el que se celebraba".

Lobato abundó en que Valderas cuenta además con un patrimonio histórico con "12 monumentos" relevantes, entre los que destacó "la iglesia de San Juan, que tiene 100 tumbas sin dar a conocer y está olvidada no de la mano de Dios sino de la humana", además de otros reclamos como "el castillo, el arco de Santiago o de la Judería". Pero, más allá de estos activos, el alcalde del municipio insistió en la necesidad de "recuperar las tradiciones que ligan a la gente con el territorio". "Intentamos volver a recordar todo eso porque quien no lo hace anda perdido", describió el primer edil.

El regidor socialista reseñó que "antes era cultura, culto y cultivar", y había "un cúmulo de necesidades y relaciones humanas que hacían que la gente se cultivara a base de relacionarse alrededor de la tierra". Estas relaciones propiciaban "la vinculación de la gente con la tierra, con las fiestas, que hay que recuperar".

Convencido de que "ahí vuelve la gente a encontrarse y disfrutar del recuerdo de todas esas cosas", Lobato anheló que "ojalá se recuperara toda esa tradición sana que a la gente joven parece que les gusta". "La experiencia es ciencia; la cultura es culto. La gente viene al bacalao pidiendo también esa relación con el pueblo, con lo que hay que visitar. Van enganchando a la gente de fuera que lo va a degustar. Esa simbiosis está dando juego", concedió el alcalde de Valderas, quien señaló que están "rehabilitando el patrimonio", pero admitió que no llegan "a todo".

María del Pilar Gancedo (Cimanes del Tejar): "Necesitamos ayuda, que miren para los pueblos"

No lo hacen tampoco en Cimanes del Tejar. La alcaldesa del municipio, María del Pilar Gancedo, recordó que "en Velilla de la Reina se ha rehabilitado la antigua iglesia, un enclave digno de ver", y que cuentan con el museo transfronterizo de la máscara ibérica. Pero en este segundo, como lamentó que necesitan "necesitamos musealizarlo" y no pueden "hacerlo", además de que "debería de haber una persona allí, aunque sólo fuera dos horas, estar en redes con el resto de los museos", pero no tienen cómo. "Necesitamos ayuda", recalcó.

Gancedo subrayó que en este museo se celebrará este mes la cuarta edición de las jornadas de las mascaradas leonesas, en la que habrá una exposición de la fotógrafa Carmen Coque, que lleva por título "La mirada del antruejo", además de conferencias, actuaciones y mesas redondas. Junto a este atractivo, la alcaldesa de Cimanes del Tejar incidió en que su municipio, "pese a lo pequeñito que es", dispone de "13 casas rurales", además de una oferta gastronómica en la que destacó "el cachopo". "La gente puede ir, visitar el museo, acercarse a Carrizo que está al lado y pernoctar en Cimanes", promocionó la regidora, quien concedió que, en verano, tienen "además las playas fluviales y las piscinas, que son gratuitas".

Esta ubicación en esta ribera hace que "todo gire en torno al río", aunque Gancedo apostilló que echa de menos "un proyecto común para mover el turismo en todo el Órbigo". "Tanto que hablamos de que hay que poblar, estos pueblos pequeños, que son muy bonitos, habría que empezar a hacerlo por la comunicación porque de ahí no se puede salir y no hay autobuses. Si esto no se mueve, se van a seguir despoblando", lanzó Gancedo, quien incidió en que necesitan que vaya "gente joven, pero sobre todo que la gente mayor no se vaya", como pasa ahora, "porque no hay residencia, ni transporte que les lleve al médico". "Necesitamos que miren para los pueblos", insistió.