La cuántica, una oportunidad futura que ya exige prepararse

La cuántica ha llegado con una «revolución silenciosa», pero lo que está claro es que ya está aquí, porque los desarrollos que se están generando ahora y que «en breve» llegarán a su punto álgido —aunque la previsión de cuándo será aún está en el aire— ya están obligando a las empresas, a las administraciones públicas y a universidades y centros de investigación a prepararse para dar este gran salto. Diario de León y Telefónica organizaron ayer una intensa jornada con la que intentaron dar luz a este complejo proceso de cambio, a esta segunda revolución cuántica, para adelantarse de alguna forma al futuro que parece inmediato.

La cita, que fue presentada por el director de Diario de León, contó con la participación de la directora general de Telefónica en el Territorio Centro, Beatriz Herranz Casas, el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, que introdujeron el encuentro que dio paso a una mesa redonda con el director de Incibe, Félix Barrio, la directora del Centro de Supercomputación de Castilla y León, Hilde Pérez, y el director de Proyectos de Innovación en Telefónica de España, Juan Cambeiro. La presidenta de Diario de León, Adriana Ulibarri, también acudió a la cita a la que asistieron numerosas personalidades de la provincia, desde la Universidad a las Fuerzas Armadas y las instituciones, al mundo de la política y el sector empresarial, ya que la jornada buscaba extender el conocimiento y las utilidades de estas nuevas tecnologías.

Los cinco participantes en la jornada coincidieron en la necesidad de prepararse para el desembarco completo de la cuántica, porque supondrá una oportunidad única, pero incidieron precisamente en la importancia de retener el talento, de invertir y prepararse y concienciarse para lo que está por venir. Por este motivo, reclamaron la implantación de estudios universitarios vinculados a estas nuevas tecnologías cuánticas que permitan dar ese salto de calidad y, sobre todo, de preparación para un futuro que ya está a la vuelta de la esquina.

Tanto la directora general de Telefónica en el Territorio Centro como el consejero de Movilidad y Transformación Digital remarcaron el potencial de Castilla y León y de la provincia de León en esta carrera innovadora y las inversiones realizadas a cabo en el territorio para conseguir este posicionamiento en una carrera que está a punto de tomar la salida en los aspectos más complejos. Apuestas como Scayle o el Centro de Excelencia de Tecnologías Cuánticas de Telefónica o el propio Incibe son actores consolidados que buscan avanzar en desarrollos aún en ciernes que trabajan para prepararse (y preparar a la sociedad en general) ante ese futuro ya inminente que, pese a las grandes ventajas que reportará, exige preparación y, sobre todo, seguridad, tanto para las empresas, como para las instituciones y los propios ciudadanos

"Esto no va sólo de investigación, va de generar valor real a la sociedad»

Telefónica lleva más de cinco años trabajando activamente en el desarrollo y aplicación de las tecnologías cuánticas, apuntó durante su intervención la directora general de Telefónica en el Territorio Centro, Beatriz Herranz Casas, quien señaló que la estrategia de la compañía «es clara» con el objetivo de «anticiparse, liderar e impulsar el ecosistema cuántico desde la realidad industrial». «Para nostros esto no va sólo de investigación, va de llevar la cuántica a la práctica, de generar valor real para empresas, administraciones y ciudadanos». En este sentido, desgranó que Telefónica trabaja en tres ejes. Por un lado, preparando las redes de la compañía para un mundo «quatum-safe», acercando la computación cuántica al tejido productivo español y fomentando el talento y el ecosistema cuántico español.



Para Telefónica, como recordó su directora general del Territorio Centro, es fundamental que la computación cuántica «no sea una tecnología exclusiva de laboratorios o grandes centros de investigación, sino una herramienta accesible «para empresas reales, con problemas reales». Y más allá, incidió en que «sin talento no hay revolución, si queremos que España lidere en cuántica, necesitamos formar y retener ese talento aquí» y añadió la creación del Centro de Excelencia en Tecnologías Cuánticas creado por Telefónica, que colabora estrechamente con universidades, centros tecnológicos, startups y administraciones, como «Quantum Spain, en colaboración con el ministerio y el Cesga, para avanzar en el despliegue de infraestructuras cuánticas y formación del talento».



«Estamos en un momento histórico, una ventana de oportunidad que no se presenta todos los días y donde Telefónica quiere estar presente para avanzar en una España más competitiva. Desde Telefónica nos comprometemos a seguir trabajando con todos para hacer realidad ese futuro cuántico», resaltó Beatriz Herraz, quien concreto que la parte de seguridad es clave en este ámbito y Castilla y León “está haciendo una apuesta muy importante con el Incibe y el Centro de Supercomputación”. La compañía, remarcó, cuenta con un centro donde se investiga sobre la seguridad industrial es una apuesta clara por el sector para los próximos años.



Herranz hizo referencia a la inversión de la compañía en infraestructuras y precisó que tras el apagón del cobre del pasado año la cobertura de fibra y 5G en toda Castilla y León se sitúa por encima del 93% y en concreto en la provincia de León es la mayor de toda la Comunidad. “Hay una apuesta muy importante de Telefónica en la inversión que acometemos en la Comunidad, donde queremos desarrolla con las universidades, la Junta y las administraciones locales todo lo que tiene que ver con la tecnología, para que contribuya al desarrollo de nuestras empresas, muchas de ellas pymes, que están despegando y saliendo al territorio internacional”.