El PP exige al Gobierno que explique "el recorte drástico" del Parador de San Marcos de León

Cuando "han pasado siete años ya, los leones nos merecemos fechas ciertas, plazos ciertos, y conocer lasa razones del recorte" de la segunda fase de ampliación del Parador de San Marcos, como exigió este jueves la diputada del PP Silvia Franco. Las respuestas se esperan a la vuelta de las preguntas registradas por los populares en el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno del PSOE deberá aclarar "cuál es el compromiso que tiene" con este proyecto porque "ya son demasiados anuncios".

Franco insistió en su "preocupación" y el "compromiso" del PP con el Parador de San Marcos, que "es mucho más que un monumento histórico para León porque, sobre todo, es un referente y un pilar fundamental para el desarrollo turístico, el desarrollo económico y también cultural de la ciudad de León". Pero, como incidió la diputada nacional, "la visita del ministro" el pasado mes lo que "vino a arrojar no fue claridad, sino más incertidumbre y más dudas".

La representante del PP insistió en que Jordi Hereu "habló de un proyecto que cercena al proyecto original, ya que el hostal queda reducido prácticamente a la mitad de la capacidad que tendría inicialmente", además de que "no comprometió fechas sobre todo de lo que más importante, que es el inicio de las obras, y dejó demasiados interrogantes". Las dudas, como abundó, se acrecientan más incluso porque la licitación de "la asistencia técnica de la redacción del proyecto de la segunda fase de San Marcos", el único hito que marcó el titular gubernativo en el calendario para "antes finales de junio", tampoco se ha cumplido. "Estamos a 10 de julio y en la plataforma de contratos de las administraciones públicas no está publicada la licitación. No sabemos tampoco cuándo se va a iniciar las obras, cuánto tiempo van a tardar en llevarse a efecto, ni cuándo va a estar operativa esa segunda fase del Parador", detalló Franco.

La diputada berciana exigió además al Gobierno que aclare "cuál va a ser el papel del Parador de San Marcos". Franco recordó que desde el PSOE "dijeron que iba a ser un referente a nivel nacional, pero ahora aportan un proyecto cercenado, que reduce la capacidad del a la mitad en esta segunda fase, donde se dijo que como mínimo habría 100 habitaciones". Eso es lo que "constaba en el original e, incluso, fue lo que dijo el delegado del Gobierno en la comunidad, el leonés Nicanor Sen", remarcó la parlamentaria leonesa, quien abundó en que, "sin embargo, seis meses después, dicen que serán 50 habitaciones".

Sobre estos números, Franco reclamó "conocer la justificación técnica y económica de esa reducción del hotel". La minoración "preocupa mucho" porque pone en cuestión "cuál va a ser el papel que va a tener nuestro Parador en el turismo de eventos, de congresos, de bienestar y de salud", dado que se desconoce "las instalaciones que tendrá" para ser atractivo en estos sectores. En la "batería de preguntas" al Ejecutivo estatal, el PP quiere conocer además "quién va a ser el responsable de la ejecución de la obra, si va a ser Paradores o Turespaña y si esos 30 millones de euros de los que habló los tienen a su disposición el Gobierno, dado que sigue con los presupuestos prorrogados del 2023".

Esta "ausencia de presupuestos complica mucho la capacidad del gobierno para hacer frente a obras nuevas y, por supuesto, también la viabilidad de la ejecución de la de la obra de esa segunda fase", detalló Franco. Como añadido, la diputado exigió además "transparencia en la contratación", después del "informe del Tribunal de Cuentas que encontró numerosas deficiencias en las adjudicaciones de Paradores". No dejó pasar tampoco la ocasión la diputada del PP leonés para aludir al daño de la "reputación de la red de paradores que han tenido esas fiestas que se han celebrado en Teruel o Sigüenza por actos del gobierno socialista, incluido uno del exministro Ábalos con mujeres prostituidas".

La comparecencia, delante del Parador de San Marcos, la completó el portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de León. David Fernández cargó contra el alcalde, José Antonio Diez, cuyo "papel ha evolucionado de la irrelevancia a la complicidad" en el tema del Parador. "Uno en León en la Alcaldía y otro en la Presidencia del Gobierno llevan seis años ocupando estos dos centros de poder y absolutamente todas las obras dependientes del Ejecutivo central están paralizadas".

Fernández ironizó con que "hemos tenido muchos anuncios, muchos, pero la realidad es que todos ellos el tiempo los ha tornado en mentiras". Ante este panorama, el portavoz del grupo municipal popular insistió en que no van a "renunciar por León, por la ciudad, por su provincia y por las capacidades turísticas que hay que desarrollar" al proyecto que "necesita San Marcos".

El líder municipal avanzó que alertarán de "todas las cuestiones que el alcalde no ha querido o no ha podido denunciar", como "la cortina de humo, la mentira que ha supuesto la visita del ministro, que ha quedado demostrado que vino aquí a anunciar la nada", así como "el recorte drástico de las capacidades del Parador".