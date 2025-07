Arde una furgoneta en la avenida San Mamés por otro fuego provocado en León

Apenas un semana después del último incidente, localizado en la calle Bernardo del Carpio, en el entorno de la avenida de la Facultad, un vehículo ardió este miércoles en el número 35 de San Mamés. No ha sido esta vez tampoco como consecuencia de una avería, sino que la furgoneta de la empresa estatal Tragsa se prendió de pronto, lo que hace temer que se trata también de un suceso provocado.

El incendio no se ha extendido en esta ocasión. No ha llegado a más gracias a la intervención a que una persona rompió el cristal y, con la ayuda de un extintor, sofocó las primeras llamas. Este auxilio permitió atenuar el fuego, con el que acabó la rápida llegada de los bomberos del Ayuntamiento de León, y que no se propagara la resto de los vehículos estacionados en las inmediaciones.

El suceso se produjo alrededor de las 16.30 horas. Los vecinos alertaron de que había una furgoneta en llamas a la altura del número 35 de la avenida San Mamés, un poco por debajo del parque. Las llamas, según las primeras pesquisas, comenzaron en la zona delantera derecha del vehículo, junto a la acera, desde donde se sospecha que pudo prenderse algún objeto que se introdujo por el espacio que queda entre el foco y el capó.

Aunque todavía es pronto, la policia teme que sea consecuencia de un hecho deliberado. La investigación tratará de esclarecer los hechos y si podría estar conectado con los sucesos de Bernardo del Carpio. Allí, en la madrugada del pasado día 7 de julio, ardieron dos vehículos. En este caso se trataba de la tercera ocasión que se registraba en la misma calle un suceso de estas características. El primero se había apuntado en enero de 2024 y el anterior de enero de 2024.

Los bomberos tuvieron que atender además a primera hora de la tarde otro suceso. Alrededor de las 16.00 horas, el fuego se avivó en un solar cercano a la cuarta fase del barrio de Pinilla. La intervención de los bomberos hizo que no llegaran las llamas a las viviendas.