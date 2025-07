La junta vecinal de San Andrés «busca» a 221 titulares de lápidas y nichos

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

La junta vecinal de San Andrés del Rabanedo pueblo «busca» a 221 propietarios de lápidas y nichos en el cementerio local. La pedanía ha logrado identificar a los titulares de 199 de los 365 panteones y a 47 de los 102 nichos, pero aún le falta localizar a casi la mitad de los dueños del camposanto. La presidenta de la junta vecinal, María Amparo García, explicó en concejo público que se ha iniciado el procedimiento para identificar a todos los titulares de las propiedades del cementerio para tener el padrón actualizado y, llegado el caso, poder disponer de todos aquellos panteones cuyo titular no aparezca, dados los problemas de espacio que existe en una instalación rodeada de edificios, lo que hace imposible su crecimiento pese a la demanda.

«Todas aquellas personas que tengan una propiedad en el cementerio y que no se hayan puesto en contacto con la junta vecinal es muy importante que lo hagan», insistió García al dar cuenta al concejo de sus ocho primeros meses de gestión como pedánea. Uno de los objetivos de su mandato es organizar el cementerio que «era un caos y no puede ser que, a día de hoy, no haya un registro actualizado de todos los nichos y panteones, no sólo de quien está ahí enterrado sino de quienes son sus titulares porque cualquier gestión que haya que realizar se complica mucho», precisó. «Es una tarea muy complicada que ya tenemos muy avanzada pero para llevarla a término necesitamos la colaboración de todos». La tasa de mantenimiento de 10 euros es el único ingreso de la pedanía «y sin él es imposible mantener el cementerio», recalcó. Ya se ha sacado a alquiler el local de la junta en la calle Eugenio de Nora cuyas ofertas se cierran el día 28.