Un plan con 6 meses y 12 'magníficos' en León

¿Quién no ha oído alguna vez la frase «como en casa, en ningún sitio»? Pues bien, en el Hospital de León han querido llevar esa idea al corazón de la medicina. Desde hace seis meses funciona en el área de salud de la ciudad, su área metropolitana y un cinturón de poblaciones situadas en un radio de veinte minutos, una Unidad de Hospitalización a Domicilio (HAD).

Se trata de un servicio que traslada la atención hospitalaria directamente al domicilio del paciente, con los mismos estándares de calidad, seguridad y eficacia que en una habitación convencional de hospital, pero con las comodidades del hogar.

Y no, no se trata de simples visitas médicas. Hablamos de verdaderas hospitalizaciones, con tratamientos intravenosos, seguimiento diario, controles analíticos y coordinación multidisciplinar.

La unidad arrancó hace medio año dentro del Servicio de Medicina Interna del Hospital de León con un pequeño equipo de profesionales integrado por dos médicos todos los días, que hoy dado el volumen de pacientes candidatos han ascendido a tres (María Ledo, Christian Teijo y Cristina Ferrero); cinco enfermeras que realizan turnos rotatorios, una enfermera gestora de casos (Raquel Cadenas), dos jefes de sección (Alberto Morán e Isabel Muinelo) y una jefa de servicio (Esther Fernández).

Los médicos internistas aportan una visión integradora y holística del enfermo y de su enfermedad, con esa humanización que es fundamental en la medicina actual y que persigue esta iniciativa domiciliaria, además de una amplia experiencia en medicina hospitalaria.

Cada día los miembros del equipo planifican las visitas domiciliarias, revisan los tratamientos, realizan extracciones analíticas, administran medicación intravenosa, realizan curas, monitorizan constantes y hacen seguimiento estrecho, coordinando si fuese necesario con otros niveles asistenciales. Y además realizan las valoraciones de posibles nuevos pacientes. Los pacientes que ingresan en la unidad proceden fundamentalmente de las plantas médicas y quirúrgicas de hospitalización convencional, de consultas externas, tanto hospitalarias como de Atención Primaria, y por último del servicio de Urgencias.

En caso de inestabilidad clínica o de precisar la realización de algún tipo de estudio complementario específico, el paciente puede ser trasladado al hospital con la prioridad que precise.

Pero lo más valioso es que todo esto se hace sin mover al paciente de su entorno, sin habitaciones compartidas ni ruidos nocturnos, sin comidas estandarizadas ni cambios bruscos de rutinas.

La Unidad de Hospitalización a Domicilio posee su sede en el Hospital Monte San Isidro. En concreto, en la planta 0, donde disponen de un centro logístico con almacenaje del material que precisan para las curas y tratamientos que llevan a las casas de los pacientes. También se sitúan allí los despachos del personal, la zona del mapa-cuadrante y las mesas de trabajo y reunión con los ordenadores y portátiles.

ACTÚA COMO PUENTE

La HAD actúa como un puente entre el Complejo Asistencial Universitario de León y el domicilio. Cuando el hospital ya no es imprescindible, pero el alta aún no es segura, ofrece ese espacio intermedio que permite seguir cuidando con garantías. En colaboración con atención primaria y servicios sociales, contribuye a una atención continuada, integral y efectiva. Su objetivo es seguir creciendo, incorporar nuevas tecnologías como podría ser la telemonitorización, ampliar criterios clínicos y formar a nuevos profesionales en este modelo de atención.

Con amplio horario de atención

La unidad ofrece atención continuada todos los días de la semana, en un horario amplio que arranca a las 08.00 horas de la mañana y concluye a las 22.00 horas de la noche. En ese intervalo, el equipo realiza visitas domiciliarias, seguimiento clínico y controles terapéuticos. Además, existe una línea telefónica directa disponible para los pacientes y sus familiares en esa franja, por si surgiera cualquier incidencia o duda relacionada con el tratamiento o el estado clínico del paciente. Fuera de ese periodo las urgencias las cubre el equipo de emergencias 112.