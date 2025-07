Historias que inspiran y muchas ventajas

Como reconocen los propios implicados en la Unidad de Hospitalización a Domicilio (HAD) del Hospital leonés es difícil explicar el impacto real de este servicio sin contar alguna historia. Como la de Luisa, de 84 años, que ingresó por una neumonía. Estaba muy desorientada en el Complejo Asistencial y apenas dormía. Cuando pasó a la unidad, su hija confesó que solo volver a su cama de siempre y tener a su gato al lado le cambió la cara. En dos días, mejoró el apetito y volvió a caminar.

Y ese es el objetivo, aportar comodidad y el entorno hogareño donde uno siente que se cura mejor. Los beneficios de este modelo son «muchos», según destaca la médica de la HAD, Cristina Ferrero, y no solo para el sistema sanitario. Para el paciente y su familia, la HAD significa «un mayor confort, ya que el entorno familiar reduce el estrés y mejora el descanso; menos complicaciones al minimizar el riesgo de infecciones nosocomiales y cuadros confusionales; además de autonomía y participación porque el paciente se siente parte activa de su recuperación».

También genera un acompañamiento emocional, ya que la familia está siempre cerca y evita ingresos innecesarios o estancias prolongadas. Para los profesionales, supone una manera distinta de ejercer la medicina, más centrada en la persona. Y para el sistema, representa eficiencia y sostenibilidad con una menor saturación en Urgencias y en las plantas hospitalarias, un menor coste por paciente y un uso racional de recursos.

¿Quién puede beneficiarse?

Los pacientes que ingresan en la unidad deben cumplir una serie de criterios entre los que se encuentra en primer lugar la conformidad tanto del paciente como de la familia en recibir este tipo de asistencia, la estabilidad clínica y la presencia de un cuidador principal, entre otros. Además es necesario que la vivienda donde se va a desplazar el equipo se localice dentro del área geográfica de cobertura, que por el momento abarca León y un «generoso» alfoz con localidades situadas hasta a 20 minutos de la ciudad.

Algunas de las patologías más frecuentes que se incluyen son las infecciones respiratorias o urinarias que requieren tratamiento antibiótico endovenoso; las agudizaciones de enfermedades crónicas, como insuficiencia cardíaca o EPOC; los cuidados postquirúrgicos; y las úlceras o heridas complejas que precisen curas avanzadas y/o antibioterapias.

Un nuevo modelo de medicina

La medicina está cambiando. «Ya no basta con curar, queremos cuidar. Y eso significa escuchar, adaptarse e incluso, salir del hospital si hace falta», indican. La HAD simboliza ese cambio de paradigma. No es menos medicina. Es otra forma de medicina, igual de rigurosa, pero más cercana, más respetuosa con las necesidades reales de los pacientes. Buceando en otros casos, la unidad reconoce que le «dio la vida» en sentido figurado a un paciente que se operó para colocarse una prótesis de rodilla y el postoperatorio se complicó. «En condiciones normales, ese hecho le hubiera postrado en una cama del Hospital al menos otra semana, pero al entrar como candidato de la Hospitalización a Domicilio se le administró el antibiótico en casa y pudo teletrabajar gracias a su wifi, en el Hospital no hay».

¿Qué opinan los pacientes? Alta satisfacción

La satisfacción de quienes han pasado por la unidad es altísima. Más del 95% recomendaría el servicio, según la encuesta anónima que se les pasa. Muchos expresan gratitud, otros, sorpresa: «No sabía que esto existía», dicen a los miembros de la unidad. Y esa es una razón para dar a conocer que se puede ser hospitalizado en casa sin ingresar y manejar su enfermedad en su domicilio.