Adiós a la leche de Central Asturiana en estos supermercados

Una noticia ha sacudido el panorama comercial y ganadero de Asturias y Castilla y León: Central Lechera Asturiana (CLA), la marca láctea más emblemática de España, dejará de vender sus productos en los supermercados Alimerka, incluida su red de tiendas en la provincia de León, a partir del próximo 1 de agosto.

Este cese, motivado por un desacuerdo comercial, marca el fin de una relación histórica entre dos gigantes asturianos y plantea interrogantes sobre el impacto en los consumidores y los ganaderos.

Según informó José Armando Tellado, director general de Central Lechera Asturiana, en una carta dirigida a los socios ganaderos y trabajadores de la compañía, las negociaciones para renovar las condiciones comerciales con Alimerka fracasaron tras meses de reuniones.

Desde mayo, productos como yogures, mantequillas, natas, quesos y leches enriquecidas ya habían desaparecido de los estantes de Alimerka. Ahora, a partir del 1 de agosto, las leches clásicas de CLA (entera, semidesnatada y desnatada, en formatos brik y botella) también dejarán de estar disponibles en esta cadena.

“Al no alcanzarse un acuerdo que permita cumplir nuestro objetivo prioritario de dar futuro a nuestros socios ganaderos, al campo asturiano y al sector primario, Alimerka ha decidido prescindir de nuestras referencias”, explicó Tellado. Aunque no se mencionan explícitamente discrepancias sobre precios o márgenes, el directivo subrayó el compromiso cooperativo de CLA con la sostenibilidad del sector primario, sugiriendo que las condiciones propuestas por Alimerka no garantizaban este objetivo.

Por su parte, Alimerka ha respondido con cautela, asegurando que “sigue trabajando para desbloquear la situación” y garantizar “un surtido de productos amplio y sostenible” para sus clientes. Sin embargo, hasta el momento, no se vislumbra un acercamiento que pueda revertir esta decisión.

Impacto en León

En la provincia de León, donde Alimerka cuenta con 18 supermercados distribuidos en localidades como León capital, Ponferrada, La Bañeza, Astorga y Bembibre, esta ruptura tendrá un impacto directo en los consumidores. Los leoneses, acostumbrados a encontrar la leche, yogures y quesos de Central Lechera Asturiana en los lineales de Alimerka, deberán buscar estos productos en otras cadenas como Carrefour, DIA, Alcampo o Mercadona, donde CLA sigue manteniendo su presencia.

León, junto con otras provincias de Castilla y León, es una de las zonas donde Central Lechera Asturiana lidera el mercado lácteo, siendo la marca preferida en un 61,9% de los hogares españoles y en 13 de las 17 comunidades autónomas, según el estudio Brand Footprint 2021. Este liderazgo se debe a su apuesta por productos 100% naturales, sin aditivos artificiales, y su compromiso con la calidad y el bienestar animal.

Un golpe al sector ganadero y la identidad asturiana

La decisión de Alimerka no solo afecta a los consumidores, sino también al sector ganadero asturiano, que ve en Central Lechera Asturiana un pilar para la sostenibilidad de sus explotaciones. La cooperativa, que cuenta con 784 socios activos y 5.722 socios excedentes, paga a sus ganaderos un precio un 8,63% superior al promedio nacional, lo que refuerza su compromiso con el campo asturiano.

Organizaciones como Unión Rural Asturiana (URA) y COAG han expresado su preocupación por la “incertidumbre” que genera este desacuerdo, destacando la importancia de que los productos lácteos asturianos sigan disponibles en una cadena tan arraigada en la región como Alimerka. “Es preocupante que una empresa que representa la identidad asturiana no esté presente en los supermercados de referencia en Asturias y León”, señalaron desde COAG.

Central Lechera Asturiana, propiedad de Capsa Food, cerró 2024 con una facturación de 996,7 millones de euros, consolidándose como líder en los mercados de leche (16,3%), nata (18,4%) y mantequilla (20,6%) en España. Su estrategia de ofrecer productos naturales y su reciente adquisición del 60% de Innolact (propietaria de Quescrem) han fortalecido su posición en el sector. Sin embargo, la empresa ha enfrentado retos, como una caída del 5% en las ventas debido a menores exportaciones y su esfuerzo por mantener precios competitivos.

Por otro lado, Alimerka, con más de 170 supermercados en Asturias, Castilla y León y Galicia, es una de las principales cadenas de distribución en el norte de España. La ruptura con CLA se suma a otros movimientos en el sector, como la reciente decisión de Mercadona de retirar Leche Pascual de sus lineales en favor de su marca blanca, Hacendado. Estas tensiones reflejan la creciente presión sobre los márgenes en un mercado competitivo, donde las cadenas buscan optimizar costes y los productores defienden el valor de sus productos.