La industria láctea debate las oportunidades del sector hasta 2050

La Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil) celebró el pasado miércoles 4 de junio el Día Internacional del Lácteo analizando las oportunidades y transformaciones que puede acometer el sector nacional de aquí a 2050. En el evento, que se celebró en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, se profundizó en las perspectivas para los próximos 15-20 años en el sector lácteo europeo porque se enfrentan a un «escenario complejo", según un comunicado de Fenil.

Esa complejidad se deriva de la caída de la producción de leche en los principales países que son productores, como Francia, Alemania, Irlanda y Países Bajos, mientras la actividad se desplaza progresivamente hacia el este del continente, con Polonia como uno de los principales beneficiados.

La evolución presenta una oportunidad para España, que puede así reforzar su competitividad y garantizar el abastecimiento lácteo en el país, a juicio de la patronal.

No obstante, para lograrlo, es «fundamental» que se tomen aquellas medidas «estratégicas» que garanticen el abastecimiento lácteo y la sostenibilidad de la actividad ganadera como puede ser la evolución hacia nuevos modelos de producción más eficientes y sostenibles o un cambio regulador que permita el crecimiento y la modernización del secto lácteo.