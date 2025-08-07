Villaquilambre subasta seis parcelas para urbanizar la finca del cuartel

La «maquinaria» de Villaquilambre sigue en marcha para intentar agilizar la llegada del cuartel de la Guardia Civil al municipio. Y lo hace sacando a la venta seis parcelas situadas en Villamoros y en Villarrodrigo por proceso abierto para lograr, al menos, 215.000 euros con los que urbanizar la gran lengua de 1,3 hectáreas del macro sector SUR-29 de Villaobispo donde se reservan casi 5.600 metros cuadrados junto a la calle Zarzales para la futura instalación de la Benemérita. Atrás quedan las visitas a la zona para elegir terreno, la modificación por primera vez del PGOU local para desgajar el suelo «predilecto» donde la Guardia Civil quiere levantar su flamante inmueble y la redacción del proyecto de urbanización a finales de 2024 por 15.000 euros.

El Ayuntamiento ya cedió la finca en enero de 2022, tras tres años de gestiones burocráticas para satisfacer las exigencias de la dirección general de la Guardia Civil, aunque se ha encontrado que de momento el avance es escaso por parte de Interior, que aún no ha trasladado el presupuesto del edificio o el proyecto.

No obstante, Villaquilambre mete otra marcha para urbanizar esa parcela de equipamiento público, que la benemérita puede obtener por ocupación directa y que se denomina Unidad AA-OD-2. El suelo en cuestión se sitúa en el extremo Noroeste del macro sector de medio millón de metros cuadrados, que mira al Sur a la ronda Este (LE-20) y los chalés de la urbanización La Candamia.

El BOP publicó ayer la enajenación de esas seis parcelas. Las dos de Villarrodrigo tienen una superficie superior a los 400 m2 cada una, están situadas en el número 13 y 9 de la calle Vela Zanetti y el PGOU avala su uso residencial para viviendas unifamiliares aisladas. El precio de salida ronda los 40.000 euros más IVA.

Las otras cuatro parcelas se ofrecen en las calles Faustina Álvarez y Castilla de Villamoros. Son más grandes, de 590 a 411 metros cuadrados y salen a subasta por precios de 43.000 a 30.000 euros más IVA. El plazo para presentar las ofertas o solicitudes de participación finalizará en 15 días naturales desde la fecha de publicación del anuncio en la Plataforma de Contratación del Sector Público. La web www.villaquilambre.es también expone la información.

Seis años sin conocer la cifra que maneja Interior

Casi seis años después de que la entonces delegada del Gobierno en CyL, Mercedes Martín, confirmara que se construiría un cuartel de la Guardia Civil en Villaquilambre, este municipio sigue soñando con convertirse en sede de la seguridad de todo el área metropolitana, un territorio con 86 localidades de diez municipios, casi 70.000 vecinos y 700 kilómetros cuadrados. Acompañada aquel 11 de septiembre de 2019 por el general de brigada jefe de la XII Zona de la Guardia Civil, Clemente García Barrios, la delegada aseguró que, «aunque la situación de las inversiones siempre es complicada», el Ministerio de Interior contemplaba en el Plan de Infraestructuras de Seguridad del Estado 2019-2025, más de 275 millones para «dignificar» la zona de trabajo de los agentes en toda España con reformas o nuevos edificios, entre los que se encontraba el de Villaquilambre. El teniente coronel Julio Andrés Gutiérrez matizó que serviría para trasladar el puesto principal de Armunia. Así que se eligió terreno y se modificó por primera vez el PGOU para desgajar el suelo «predilecto» de la Guardia Civil para cederlo en 2022. Sin embargo, nada se sabe de la cifra y los plazos que maneja Interior para hacer realidad el cuartel.