León lidera el número de hogares beneficiados por el Ingreso Mínimo Vital

La provincia de León destaca en la comunidad como la que más prestaciones del Ingreso Mínimo Vital (IMV) recibió en julio, con 7.177 hogares y 19.589 beneficiarios, según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La cuantía media por hogar en León alcanzó los 549,70 euros, mientras que por beneficiario se situó en 201,40 euros, cifras superiores a la media autonómica.

En el conjunto de Castilla y León, el IMV llegó a 32.155 hogares, beneficiando a 97.824 personas, con una cuantía media de 510,82 euros por hogar y 167,91 euros por beneficiario. A nivel nacional, 752.469 hogares y 2.299.000 personas recibieron esta renta, con una media de 519,16 euros por hogar y 169,92 euros por beneficiario. En el último año, en la Comunidad, las prestaciones crecieron un 16,74%, los beneficiarios un 18,56% y el importe un 17,16%, con un incremento de 27,78 euros por hogar y 6,66 euros por persona respecto a julio de 2024.

Por provincias, Valladolid registró 6.585 hogares y 20.670 beneficiarios (538,12 euros por hogar, 171,43 euros por persona), seguida de Salamanca con 5.051 hogares y 14.949 beneficiarios (504,27 euros por hogar, 170,38 euros por persona). Burgos tuvo 3.501 prestaciones para 11.319 personas (453,06 euros por hogar, 140,13 euros por persona), y Zamora 2.581 hogares con 7.152 beneficiarios (504,26 euros por hogar, 181,98 euros por persona). Ávila contabilizó 2.405 prestaciones para 7.702 personas (543,49 euros por hogar, 169,71 euros por persona), Palencia 2.272 hogares con 7.416 beneficiarios (521,60 euros por hogar, 159,80 euros por persona), Segovia 1.730 hogares con 6.090 beneficiarios, y Soria 853 hogares con 2.937 beneficiarios.

Desde su puesta en marcha en junio de 2020, el IMV ha beneficiado en Castilla y León a 47.238 hogares y 139.132 personas, mientras que a nivel nacional ha alcanzado 1.068.719 hogares y más de 3.176.036 beneficiarios.