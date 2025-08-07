Una columna de humo alerta a los vecinos en el barrio de La Sal

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Vecinos del barrio se han visto alertados durante la tarde de este jueves por un una columna de humo que ha aparecido en el cielo y se puede ver desde toda la ciudad. El incendio se ha producido concretamente en la calle Fraga Iribarne.

Efectivos del equipo de bomberos del Ayuntamiento de León han acudido rápidamente hasta el lugar de los hechos para sofocar las llamas con absoluta efectividad.

Por el momento, se desconocen las causas del incidente, pero no se han contabilizado daños materiales ni personales.