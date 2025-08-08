El ex ministro de Defensa Eduardo Serra aparece en el caso Ovejero

El ex ministro de Defensa Eduardo Serra es presidente del consejo asesor de la empresa Archer Partners, uno de los tres grupos contra los que han presentado querella criminal tres empresarios, por considerar que presuntamente se cometieron delitos de estafa procesal y alzamiento de bienes en la gestación del concurso de acreedores que el Grupo Zendal solicitó tras hacerse con la propiedad de Laboratorios Ovejero, y que consiguió una quita del 50% en las deudas y un pago a tres años.

Según la querella, supuestamente la empresa Eagle Heat compró créditos a distintos acreedores en 2022 hasta hacerse con la mayoría suficiente como para aprobar la quita en la deuda del histórico laboratorio leonés, lo que habría perjudicado a decenas de pequeños empresarios e instituciones locales al imponerles «condiciones leoninas», mientras la biofarmacéutica gallega propietaria de la planta se habría beneficiado económicamente de esta rebaja en la deuda (que recompró poco después a Eagle Heat).

En el documento presentado ante los juzgados leoneses los querellantes defienden que en la operación en realidad Eagle y Zendal «son los mismos», y que el juez no hubiera aprobado el concurso de conocer este extremo. Y que la asesora en la que participa el ex ministro con el PP intervino en ese concurso de acreedores «evidenciando la connivencia entre el acreedor Eagle Heat y la concursada Laboratorios Ovejero en las compras con quitas en el importe de créditos que acaban beneficiando a la concursada, quien finalmente adquiere los mismos por medio de otra sociedad del grupo Zendal León, única socia de Ovejero».

Según los empresarios que están pendientes de la admisión a trámite de la querella, el papel jugado por Archer Partners fue «clave», ya que intervino a través de varios de sus socios como apoderados y mandatarios de ambas partes implicadas en la operación. De forma que la asesoría «no actuó con neutralidad ni transparencia, sino que intervino activamente en la construcción de una operativa jurídica y financiera destinada a falsear la apariencia de independencia entre ambas partes, y a controlar el proceso concursal en favor de los intereses de la empresa biofarmacéutica» Zendal. Por eso piden la declaración como investigados de los responsables de Archer Partners.