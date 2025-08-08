Villaquilambre pone 'a tono' con 285.000 € cinco de sus parques

Villaquilambre dio ayer un impulso al ambicioso proyecto para mejorar los parques del municipio con 285.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses. La Junta de Gobierno Local aprobó la modenización de cinco grandes zonas verdes: los parques del Cardadal y del SAU-8 (Parque de las Vacas), en Navatejera; Los de las Escuelas de Villaobispo de las Regueras y de Villanueva y el de la casa de cultura de Villarrodrigo. En el Cardadal se actuará en la zona de juegos infantiles para repararlos y sustituir el suelo amortiguador.

En el SAU-8, junto con la adecuación de los elementos de juego para los pequeños se ajustará la tirolina, se reparará la pista multideporte y se mejorará el cerramiento.

En las Escuelas de Villaobispo se actualizará la mesa de ping-pong, el muelle moto, balancín axial, compacto con columpio, tren y muelle, además de cerrar el área de juego y colocar suelo amortiguador, mientras el de Villanueva sumará un compacto con columpio, muelle moto, muelle caballo y suelo.

La pista deportiva del Río Torío añade luces, porterías y canastas y Villarrodrigo, pavimento anti-impactos y tres juegos.